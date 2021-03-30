Автомобили концерна Volkswagen можно взять в пользование по подписке

Volkswagen Group Rus вместе с партнером BelkaCar с апреля запускает сервисы подписки на автомобили собственных марок. На первом этапе клиенты смогут взять машины сроком на один год, а в перспективе будут введены краткосрочные тарифы, пояснили RB.ru в пресс-службе компании.

Подписка станет перспективной альтернативой традиционному владению автомобилем, считает гендиректор Volkswagen Group Rus Штефан Меха. Позволит сохранить максимальные преимущества от владения, но без обязательств, связанных с обслуживанием транспортного средства.

«Развитие технологий и изменения в потребительском поведении создают возможности для новых бизнес-моделей. Все чаще клиенты предпочитают альтернативные, сопряженные с большим удобством и лучшей мобильностью, способы владения автомобилями», — пояснил он.

По подписке клиенты получат готовые к эксплуатации автомобили с полным пакетом услуг, заверили в компании. В стоимость войдут ОСАГО, КАСКО, регулярные техосмотры, сезонная замена шин и их хранение, доставка автомобиля до клиента, а также ремонт в случае ДТП, помощь на дороге и подменный автомобиль на время техобслуживания.

Использование автомобилей по подписке будет доступно по всей России с получением и возвратом в Москве. Уточняется, что марки машин, которые можно будет выбрать, будут объявлены в ближайшее время. Напомним, компания объединяет на российском рынке работу семи марок концерна Volkswagen: легковые и коммерческие автомобили Volkswagen, Audi, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Ducati.

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Фото: Yang Zhen Siang / Shutterstock