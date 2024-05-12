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Вячеслав Володин пригласил бизнес поучаствовать в обсуждении кандидатур на позиции министров

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин дал журналистам разъяснения по процедуре обсуждения нового состава правительства, предложенного 11 мая Михаилом Мишустиным, и предложил представителям отечественного бизнеса (через профильные ассоциации и объединения) поучаствовать в рассмотрении кандидатур на позиции глав министерств.

Вячеслав Володин пригласил бизнес поучаствовать в обсуждении кандидатур на позиции министров

«Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — такое заявление можно услышать от него в трансляции «России 24».

На первом заседании, которое стартовало 12 мая в 12:00, кандидаты представят свои программы и мысли о том, какие меры они будут предпринимать для решения «проблемных вопросов». Предполагается, что обсуждение затянется минимум до 18:00.

Это первый этап — согласование кандидатур в профильных комитетах. Заключительное утверждение пройдет на пленарных заседаниях нижней палаты парламента 13 и 14 мая.

Эта новая процедура утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и министров Госдумой (за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста) была зафиксирована поправками в Конституцию 2020 года.

Фото на обложке: OlegDoroshin / Shutterstock

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