Вячеслав Володин пригласил бизнес поучаствовать в обсуждении кандидатур на позиции министров

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин дал журналистам разъяснения по процедуре обсуждения нового состава правительства, предложенного 11 мая Михаилом Мишустиным, и предложил представителям отечественного бизнеса (через профильные ассоциации и объединения) поучаствовать в рассмотрении кандидатур на позиции глав министерств.

«Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — такое заявление можно услышать от него в трансляции «России 24».

На первом заседании, которое стартовало 12 мая в 12:00, кандидаты представят свои программы и мысли о том, какие меры они будут предпринимать для решения «проблемных вопросов». Предполагается, что обсуждение затянется минимум до 18:00.

Это первый этап — согласование кандидатур в профильных комитетах. Заключительное утверждение пройдет на пленарных заседаниях нижней палаты парламента 13 и 14 мая.

Эта новая процедура утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и министров Госдумой (за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста) была зафиксирована поправками в Конституцию 2020 года.

Фото на обложке: OlegDoroshin / Shutterstock