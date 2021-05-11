Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин фразой «необходимо обсуждать» высказался о запрете на анонимность в интернете после инцидента со стрельбой в школе в Казани. Сообщение опубликовано в телеграм-канале Володина.

Спикер ГосДумы предложил обсудить запрет на анонимность в интернете после стрельбы в школе в Казани