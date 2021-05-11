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Спикер ГосДумы предложил обсудить запрет на анонимность в интернете после стрельбы в школе в Казани

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин фразой «необходимо обсуждать» высказался о запрете на анонимность в интернете после инцидента со стрельбой в школе в Казани. Сообщение опубликовано в телеграм-канале Володина.

Спикер ГосДумы предложил обсудить запрет на анонимность в интернете после стрельбы в школе в Казани

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», – написал Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По последним данным, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли 10 человек – 8 детей и 2 педагога. В больнице остаются 21 человек, несколько детей в реанимации в тяжелом состоянии.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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