Volvo назвала дату полного перехода к производству электромобилей

Volvo Cars будет продавать только электромобили к 2030 году. Компания намерена постепенно отказываться от всех моделей машин с двигателями внутреннего сгорания, включая гибриды, говорится на сайте автопроизводителя.

Volvo планирует вложить значительные средства в онлайн-продажи.

«Все полностью электрические модели будут доступны только онлайн», — отметили в компании.

По словам исполнительного директора Хокана Самуэльссона, Volvo нацелена стать лидером в быстрорастущем электрическом сегменте премиум-класса.

В прошлом году Volvo Cars представила свой первый электромобиль XC40 Recharge. 2 марта 2021 года компания показал второй электрокар C40 Recharge. Отмечается, что это первая модель Volvo, в которой полностью отсутствует кожаная отделка. Также, в отличие от XC40, бензиновых модификаций для него не предусмотрено.

Авто поставляется с информационно-развлекательной системой, разработанной совместно с Google. Она основана на ОС Android и предоставит потребителям такие встроенные сервисы, как Google Maps, Google Assistant и Google Play Store.

Кросс-купе новой модели сможет проехать до 420 километров на одном заряде, рассказали в Volvo. Машина оснащена двумя электромоторами, которые в совокупности развивают мощность в 408 лошадиных сил. По заявлению компании, электрокар разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды. Максимальная скорость — 180 км/ч.

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Модель, в соответствии с новой концепцией Volvo, продается только онлайн.

В ближайшие годы компания намерена представить несколько дополнительных электрических моделей. По собственным планам, к 2025 году 50% мировых продаж Volvo будет приходиться на электрокары, остальные 50% — на гибриды.



Фото: Volvo