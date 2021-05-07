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Спустя 3 дня после запуска: кикшеринг приостановил работу в канадском городе из-за воров

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Кикшеринг Bird Canada приостановил работу в городе Виндзор, провинция Онтарио, из-за краж самокатов.

Спустя 3 дня после запуска: кикшеринг приостановил работу в канадском городе из-за воров

До 10% парка Bird в Виндзоре было украдено, заявил мэр города Дрю Дилкенс, передаёт местная радиостанция CKLW.

Bird Canada запустила услугу проката в Виндзоре 1 мая. Изначально для аренды было доступно 150 самокатов, но в ближайшем будущем компания планировала увеличить их количество до 500.

«Мы рискуем потерять сервис, если кражи будут продолжаться. Мы будем работать с Bird по вопросам безопасности и обеспечивать эффективную работу кикшеринга, чтобы обеспечить годовой испытательный срок, а затем, исходя из результатов, будем давать оценку», — заявил Дилкенс.

Также мэр призвал сограждан уважать частные инвестиции. «Винздор заслуживает инновационного транспорта», написал Дилкенс в Twitter.

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Генеральный директор Bird Canada Стюарт Лайонс отметил, что компания сталкивалась с подобной проблемой после запуска в Эдмонтоне, но количество краж в Виндзоре превзошло все возможные ожидания.

«Чтобы справиться с этой проблемой, придётся приспосабливаться. Мы потратили много времени, возвращая самокаты, которые, скажу мягко, взяли по ошибке», — говорит Лайонс.

В настоящее время сервис кикшеринга Bird работает в 13 странах мира, включая США, Великобританию, Германию, Австрию и Израиль.

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Фото на обложке: Usacheva Ekaterina / Shutterstock

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