Спустя 3 дня после запуска: кикшеринг приостановил работу в канадском городе из-за воров

Кикшеринг Bird Canada приостановил работу в городе Виндзор, провинция Онтарио, из-за краж самокатов.
До 10% парка Bird в Виндзоре было украдено, заявил мэр города Дрю Дилкенс, передаёт местная радиостанция CKLW.
Bird Canada запустила услугу проката в Виндзоре 1 мая. Изначально для аренды было доступно 150 самокатов, но в ближайшем будущем компания планировала увеличить их количество до 500.
«Мы рискуем потерять сервис, если кражи будут продолжаться. Мы будем работать с Bird по вопросам безопасности и обеспечивать эффективную работу кикшеринга, чтобы обеспечить годовой испытательный срок, а затем, исходя из результатов, будем давать оценку», — заявил Дилкенс.
Также мэр призвал сограждан уважать частные инвестиции. «Винздор заслуживает инновационного транспорта», написал Дилкенс в Twitter.
The @BirdRideCanada E-Scooters one-year pilot project has launched & there’s lots of positive buzz. But it’s disheartening that 10% of the stock has been lost to theft in a few days. Windsor deserves this innovative transportation option. Let’s respect the investment. pic.twitter.com/JTX6rKNopL— Drew Dilkens (@drewdilkens) May 5, 2021
Генеральный директор Bird Canada Стюарт Лайонс отметил, что компания сталкивалась с подобной проблемой после запуска в Эдмонтоне, но количество краж в Виндзоре превзошло все возможные ожидания.
«Чтобы справиться с этой проблемой, придётся приспосабливаться. Мы потратили много времени, возвращая самокаты, которые, скажу мягко, взяли по ошибке», — говорит Лайонс.
В настоящее время сервис кикшеринга Bird работает в 13 странах мира, включая США, Великобританию, Германию, Австрию и Израиль.
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Фото на обложке: Usacheva Ekaterina /
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