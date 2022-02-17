VPN не спасет от кражи персональных данных — Angara Security

Для похищения персональных и банковских данных злоумышленники используют фейковые ссылки, вынуждая потенциальную жертву самостоятельно передавать информацию о себе. В этом случае VPN не защитит от кражи таких сведений.

Исключение составляют сервисы, которые дополнительно проверяют репутацию сайтов и смогут предотвратить переходы по небезопасным ссылкам, рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова, передает агентство «Прайм».

Она напомнила, что утечки данных пользователей VPN-сервисов происходили неоднократно — в 2021 году, например, соответствующие базы были выставлены на продажу в даркнете.

«Поэтому, предоставляя какие-либо данные неизвестному поставщику этой услуги, нельзя с уверенностью сказать, что они не будут переданы третьей стороне. Это касается, в частности, бесплатных VPN-сервисов, которыми наверняка и пользуется большинство россиян», — пояснила эксперт.

Татьяна Лынова добавила, что для защиты своих персональных данных стоит обходить стороной подозрительные ресурсы и сообщать личную информацию, лишь удостоверившись в надежности источника запроса.

Согласно данным компании Security, 85% пользователей не заходят в сеть без VPN. Защитить конфиденциальность в интернете намерены на 15% больше юзеров, чем в 2020 году.

Как работает VPN, что нужно учесть для сохранения анонимности в сети и обхода блокировок и какие приложения для этого выбрать, RB.ru рассказала популяризатор идей кибербезопасности в компании Techwarn Анастасия Шкуро.

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