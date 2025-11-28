ВШЭ запускает разработку человекоподобных роботов — для этого на базе вуза создают специальный институт
ВШЭ открывает новый институт для разработки роботов
Фото: Ideogram
Высшая школа экономики объявила о старте проекта, в рамках которого будут разрабатываться антропоморфные роботы. Их планируют использовать в логистике и производстве, а в дальнейшем — наладить выпуск на площадке партнёрской компании — «ЭФКО». Для работы над роботом в университете открывается Институт робототехнических систем.
Упор на студентов — будущих профессионалов техсферы
В институте будут формировать технологии, позволяющие роботам двигаться, коммуницировать с внешним миром, обучаться и выполнять комплексные задачи. Речь идёт о разработке электродвигателей, аккумуляторных систем и решений, имитирующих работу человеческих органов и когнитивных функций.
Студентов планируют активно подключать к разработкам — это позволит готовить кадры для отраслей, где требуются специалисты по робототехнике и смежным технологиям.
ВШЭ и ЭФКО уже создают инновационные проекты
Стратегическим партнёром института станет Группа компаний «ЭФКО» — крупнейший производитель продуктов питания в России и технологичный игрок на рынке. Вместе с ВШЭ компания реализует проекты, связанные с инновациями, анализом больших данных и изучением перспективных технологических направлений.
В институте создадут проектные команды, где студенты будут работать вместе с наставниками из «ЭФКО» над разработками и участвовать в их практической реализации.
Робототехника — стратегическое направление для вуза
Первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг отметил, что робототехника — одно из ключевых направлений развития университета. По его словам, на начальном этапе важно встроить новый институт в общую научно-образовательную среду университета и расширить партнёрство с профильными факультетами и исследовательскими подразделениями.
В рамках программы «Приоритет-2030» ВШЭ ранее создала Институт ИИ и цифровых наук, а также институт телекоммуникаций, которые стали первыми шагами в развитии новых технологических направлений в университете.
Контекст
Разработка антропоморфных роботов сейчас набирает обороты в России. В ноябре этого года команда Aidol запустила производство первой партии антропоморфных роботов, на презентации робот потерял равновесие и упал, что привлекло внимание общественности и инвесторов.
