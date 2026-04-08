ВТБ тестирует переход на китайские видеокарты — банк может заменить ими графические процессоры от NVIDIA

ВТБ начал тестировать китайские видеокарты — их уже используют в Центре компетенций по ИИ в Китае. Ранее банк обучал нейросети на решениях американского производителя чипов NVIDIA, однако новые GPU показали более стабильную работу и высокую совместимость с текущей ИТ-инфраструктурой.

Центр компетенций по ИИ ускорит внедрение ИИ-решений

В апреле 2025 года «Ведомости» сообщили, что ВТБ планирует создать Центр компетенций по искусственному интеллекту в Китае. В его рамках банк намерен развернуть GPU-кластер*Связанные друг с другом видеокарты, которые используют для высокопроизводительных вычислений, обучения нейросетей и анализа данных, объединяющий множество видеокарт. Вычислительные мощности планируется использовать для обучения нейросетей и развития ИИ-проектов.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Вадима Кулика, китайский рынок обладает значительным технологическим потенциалом, однако российским компаниям сложно его использовать из-за ограничений в тестировании и поставках. Именно поэтому центр компетенций по ИИ создаётся на территории Китая — это должно ускорить внедрение решений.

ВТБ уже интегрирует китайские графические процессоры в ключевые направления, связанные с нейросетями. С их помощью решаются задачи, требующие высокой вычислительной мощности и масштабируемости: компьютерное зрение, обработка и анализ текстов, распознавание речи.

Видеокарты от китайских партнёров адаптируют под запросы ВТБ

Переход на китайские видеокарты ВТБ выстраивает через собственную модель взаимодействия с поставщиками. Банк тестирует решения до их внедрения, а при выявлении замечаний направляет их партнёрам — при этом доработки, как правило, незначительные.

Так технологии адаптируют под задачи банка и одновременно обеспечивают устойчивость поставок. Кроме того, сотрудничество с китайскими вендорами позволяет снизить зависимость от отдельных производителей оборудования.

ВТБ ищет партнёров, которые заинтересованы в развитии ИИ

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик заявил, что новый кластер стал результатом долгосрочного партнёрства в сфере ИИ. По его словам, высокая производительность и совместимость оборудования позволят ускорить развитие технологий внутри банка.

Сейчас команда сосредоточена на поиске партнёров, заинтересованных в применении искусственного интеллекта и совместной разработке технологических решений.