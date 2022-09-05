Глава ВТБ предложил разрешить иностранцам выкупать заблокированные ценные бумаги

Глава группы ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций бумаг предложил разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги.

И у иностранцев, и у россиян под заморозкой находятся примерно одинаковые объемы средств, а использование счетов типа С позволит разрешить проблему, рассказал «Ведомостям» Андрей Костин.

Со специальных счетов невозможно вывести средства, их можно только направить на уплату налогов, покупку ОФЗ и на другие оговоренные действия. Банк России и Минфин могут отдельно разрешать зачисление средств на обычный счет или на конвертацию рублей в валюту.

Разницу между суммами замороженных активов можно будет нивелировать с помощью создания фонда, который примет эти бумаги на себя. Президент ВТБ отметил, что весь процесс будет регулироваться, сначала предполагается запуск торговли заблокированными бумагами и допуск иностранцев к их выкупу у россиян.

Андрей Костин считает, что будет правильным открыть торги на «СПБ Бирже» иностранным бумагами, которые сейчас учитываются в расчетном депозитарии биржи на неторговых разделах — клиенты, покупавшие ценные бумаги на российской площадке, должны иметь возможность их там же реализовать при желании, в том числе с расчетами в рублях.

Предложения Костин уже обсуждал с правительством и руководством ЦБ. По его словам, идею поддержали, нужно лишь проработать детали.