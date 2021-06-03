«Яндекс.Драйв» и «ВТБ Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве

«ВТБ Лизинг» и «Яндекс.Драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума.

Докуменнт подписали генеральный директор «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер и директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса» Даниил Шулейко, сообщили RB.RU в пресс-службе ВТБ.

Сотрудничество с «ВТБ Лизингом» будет способствовать обновлению и пополнению парка транспортных средств «Яндекс.Драйва» и улучшению качества и доступности услуг для потребителей.

Также, согласно условиям соглашения, «ВТБ Лизинг» и «Яндекс.Драйв» будут расширять сотрудничество в области финансирования новых транспортных средств для осуществления грузовых перевозок на территории Российской Федерации. Автомобили будут использоваться в сервисах «Доставка», «Еда» и «Маркет».

«ВТБ Лизинг» нацелен на долгосрочное партнёрство с «Яндексом». На сегмент автолизинга сегодня наша компания делает особый акцент, так как спрос на данный продукт в России на фоне развития онлайн-сервисов, которые активно используют услуги доставки, стремительно растет. Мы рассчитываем на продолжение подъема и готовы предложить лучшие условия для удовлетворения такого запроса. Потребности курьерских автопарков отличаются от таксопарков и каршеринговых компаний. Дмитрий Ивантер, генеральный директор «ВТБ Лизинг»

В ноябре 2019 года «ВТБ Лизинг» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение, в рамках которого лизинговая компания предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнёров сервиса: они могут пополнять и обновлять свои автопарки по упрощённой схеме с авансом от 0%. С момента начала сотрудничества «ВТБ Лизинг» передал партнёрам «Яндекс.Такси» порядка 3 тысяч автомобилей.

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