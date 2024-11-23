Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский освобожден условно-досрочно

Адвокат совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского — Вадим Трифонов — сообщил представителям СМИ о том, что его клиент, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за незаконный ввод сгоревшего ТЦ в эксплуатацию благодаря крупной взятке, освобожден условно-досрочно.

«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска», — цитируют его «РИА Новости».

По данным следствия, взятка начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области повлекла за собой последствия, повлекшие смерть 60 человек, в том числе — 37 детей. Помимо срока Вишневскому был также присужден штраф 21 млн рулей, позже сумма была увеличена до 70 млн рублей.

Forbes напоминает, что всего по делу «Зимней вишни», сгоревшей в 2018 году, на свободу вышли уже 10 из 15 фигурантов. Суд освободил экс-главу управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова (обвинение в халатности), бывшего гендиректора основного арендатора ТЦ Надежду Судденок (вышла на свободу из-за ухудшения здоровья), бывшего пожарного Сергея Генина (освободили по причине онкологии). Также приговор смягчили подчиненному Мамонтова Григорию Терентьеву.

Все еще отбывают наказание гендиректор и техдиректор компании-владельца «Зимней вишни» Юлия Богданова и Георгий Соболев, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард и руководитель проводившей реконструкцию ТЦ компании Никита Чередниченко.

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