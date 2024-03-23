«Вымпелком» зарегистрировал домен beepopcorn.ru для онлайн-кинотеатра и ТВ — «Ъ»

«Вымпелком» намерен развивать направление онлайн-телевидения и цифрового кинотеатра, для чего приобрел домен beepopcorn.ru, как выяснил «КоммерстантЪ». По данным неназванных источников издания, телеком-оператор будет разворачивать сервис на решениях от компании SPB TV (это будет готовая разработка, но адаптированная под нужды заказчика).

Игроки рынка полагают, что «Вымпелком» мог даже купить ряд активов потенциального партнера. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что издателем одного из приложений от SPB TV — «SPB TV Россия» — в App Store и Google Play записан уже «Вымпелком».

Как уточняет «Ъ», оператор уже работал с SPB TV, который развивал сервисы онлайн-видео для Beeline в Узбекистане и Казахстане. SPB TV известна также разработкой мобильных приложений для просмотра ТВ в смартфонах, стримингового ПО и дистрибуцией контента китайских телеканалов China Media Group и «Синьхуа».

Изначально SPB TV была подразделением SPB Software, которую затем — уже без SPB TV — приобрел «Яндексом». Базирующаяся в Швейцарии головная компания SPB TV — частная, принадлежит группе лиц, чьи имена не раскрываются.

Генеральным директором SPB TV AG числится владелец российских компаний «СПБ ТВ Телеком», «Питерсофтваре» и «Питерсофтварехаус» Кирилл Филиппов.

Решение искать альтернативы аналогичной платформе «Билайн ТВ» связано с техническими ограничениями. Этот проект изначально функционировал благодаря зарубежным технологическим решениям (Microsoft, Kaltura и др.). А отделившийся от Veon «Вымпелком» делает ставку на отечественные разработки.

Для нового сервиса онлайн-ТВ и онлайн-кинотеатра «Вымпелком» зарегистрировал домен beepopcorn.ru. Этот шаг, как и взаимоотношения с SPB TV, представители оператора прокомментировали так: «Подробности новых проектов и инициатив будут официально анонсированы в нужное время».

Некоторые эксперты полагают, что beepopcorn.ru будет тестовой площадкой: на ней проверят функциональность решений, а затем внедрят их в «Билайн ТВ». Другие игроки рынка уверены, что это будет отдельный проект: «Билайн-ТВ» так и останется в топ-5 рынка платного ТВ, а новый сервис будет развиваться на рынке «нелинейного телесмотрения».

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