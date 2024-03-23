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«Вымпелком» зарегистрировал домен beepopcorn.ru для онлайн-кинотеатра и ТВ — «Ъ»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

«Вымпелком» намерен развивать направление онлайн-телевидения и цифрового кинотеатра, для чего приобрел домен beepopcorn.ru, как выяснил «КоммерстантЪ». По данным неназванных источников издания, телеком-оператор будет разворачивать сервис на решениях от компании SPB TV (это будет готовая разработка, но адаптированная под нужды заказчика).

«Вымпелком» зарегистрировал домен beepopcorn.ru для онлайн-кинотеатра и ТВ — «Ъ»

Игроки рынка полагают, что «Вымпелком» мог даже купить ряд активов потенциального партнера. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что издателем одного из приложений от SPB TV — «SPB TV Россия» — в App Store и Google Play записан уже «Вымпелком».

Как уточняет «Ъ», оператор уже работал с SPB TV, который развивал сервисы онлайн-видео для Beeline в Узбекистане и Казахстане. SPB TV известна также разработкой мобильных приложений для просмотра ТВ в смартфонах, стримингового ПО и дистрибуцией контента китайских телеканалов China Media Group и «Синьхуа».

Изначально SPB TV была подразделением SPB Software, которую затем — уже без SPB TV — приобрел «Яндексом». Базирующаяся в Швейцарии головная компания SPB TV — частная, принадлежит группе лиц, чьи имена не раскрываются.

Генеральным директором SPB TV AG числится владелец российских компаний «СПБ ТВ Телеком», «Питерсофтваре» и «Питерсофтварехаус» Кирилл Филиппов.

Решение искать альтернативы аналогичной платформе «Билайн ТВ» связано с техническими ограничениями. Этот проект изначально функционировал благодаря зарубежным технологическим решениям (Microsoft, Kaltura и др.). А отделившийся от Veon «Вымпелком» делает ставку на отечественные разработки.

Для нового сервиса онлайн-ТВ и онлайн-кинотеатра «Вымпелком» зарегистрировал домен beepopcorn.ru. Этот шаг, как и взаимоотношения с SPB TV, представители оператора прокомментировали так: «Подробности новых проектов и инициатив будут официально анонсированы в нужное время».

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Некоторые эксперты полагают, что beepopcorn.ru будет тестовой площадкой: на ней проверят функциональность решений, а затем внедрят их в «Билайн ТВ». Другие игроки рынка уверены, что это будет отдельный проект: «Билайн-ТВ» так и останется в топ-5 рынка платного ТВ, а новый сервис будет развиваться на рынке «нелинейного телесмотрения».

Фото на обложке: Unsplash

 

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