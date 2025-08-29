Выручка — 415 млрд ₽, чистая прибыль — 74 млрд ₽: «Аэрофлот» отчитался о финансах в первом полугодии 2025-го
Чистая прибыль «Аэрофлота» за 2025-й составила 74 млрд ₽
За первые полгода 2025-го выручка «Аэрофлота» выросла на 10% и достигла 414,8 млрд ₽, но рост доходов не спас от огромных затрат. В результате компания показала чистую прибыль в 74,3 млрд ₽, но после корректировки и вычета издержек показатель упал до 4,3 млрд ₽ — против 27 млрд ₽ годом ранее.
Операционные показатели
В первом полугодии «Аэрофлот» обеспечил рост пассажиропотока до 25,9 млн человек (+2%), а пассажирооборот (объём перевозок) вырос на 3,7%. На международных линиях перевозки увеличились на 4,1%, до 6,2 млн пассажиров, на внутренних — на 1,3%, до 19,7 млн.
Пассажирская выручка составила 390,6 млрд ₽ (+10,3% год к году), из которых регулярные перевозки прибавили 11,3%. Чартеры, напротив, сократились более чем вдвое — до 2 млрд ₽. Доходы от грузовых перевозок выросли на 5,6%, до 15,1 млрд ₽, несмотря на падение объёмов. Дополнительные услуги принесли 9,1 млрд ₽ (+4,2%).
Рост затрат
Расходы группы росли быстрее доходов. В первом полугодии операционные расходы без учёта прочих статей увеличились на 14,3% и достигли 409,4 млрд ₽.
- На обслуживание воздушных судов и пассажиров ушло 84,5 млрд ₽ (+16,4%), рост связан с подорожанием аэропортовых сборов и сервиса.
- Расходы на оплату труда подскочили на 35%, до 58 млрд ₽, после повышения окладов пилотам, бортпроводникам и инженерному составу.
- Техобслуживание воздушных судов удвоилось (+66,6%) и достигло 31,6 млрд ₽ из-за новых правил учёта запчастей и роста цен на комплектующие.
Прибыль и корректировки
EBITDA группы составила 141,5 млрд ₽, но скорректированная EBITDA (без разовых эффектов) сократилась почти на треть — до 82,8 млрд ₽. Чистая прибыль за шесть месяцев — 74,3 млрд ₽ против 42,3 млрд ₽ годом ранее (+76%). После вычета издержек скорректированный показатель прибыли в 2025-м году упал на 84% — до 4,3 млрд ₽.
Первый замгендиректора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин отметил, что рост выручки на фоне стагнации топливных цен стал возможен благодаря повышению доходов населения и росту спроса. Однако, по его словам, укрепление рубля и падение демпферных выплат лишили компанию компенсации затрат на керосин.
Долг и хеджирование
Общий долг на конец июня составил 579,7 млрд ₽, снизившись на 17,6% по сравнению с концом 2024 года. Чистый долг сократился на 20% и составил 476 млрд ₽, в том числе за счёт уменьшения обязательств по аренде на фоне укрепления рубля. При этом кредитная нагрузка выросла — компания разместила облигации на 45 млрд ₽, что увеличило банковские кредиты и бумаги почти вдвое.
Финансовые доходы выросли в 2,2 раза, до 45,9 млрд ₽, в том числе за счёт курсовой переоценки. Финансовые расходы сократились на 20,8%, до 28,6 млрд ₽. Почти половина лизингового портфеля к июню была переведена в рубли, что снизило валютные риски.
Контекст
Главный парадокс отчётности «Аэрофлота»: компания демонстрирует рекордную чистую прибыль на бумаге, но скорректированные цифры говорят о серьёзном давлении расходов. Рост тарифов аэропортов, зарплат и стоимости техобслуживания съедает эффект от увеличения пассажиропотока.
