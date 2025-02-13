В России выручка стоматологий выросла минимум на 18% за год

Частные стоматологические клиники за год нарастили выручку минимум на 18%, почти до 713 млрд рублей. Причинами стали увеличение числа транзакций, среднего чека и приобретения дополнительных услуг, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитических компаний.

В «Т-Бизнесе» утверждают, что доходы стоматологической отрасли в прошлом году выросли на 26% год к году. Росту, в частности, способствовало увеличение транзакций на 15% и рост среднего чека на 10%, до 8 тыс. рублей, считают аналитики.

Рост сегмента стоматологий также заметили другие аналитические компании. В «Чек Индексе» выявили увеличение оборота стоматологических клиник на 36%, числа чеков — на 17%. В DentalData подсчитали, что рынок услуг дантистов вырос на 18% год к году, до 712,7 млрд рублей.

По мнению партнера аудиторской компании «Яков и партнеры» Ильи Иванинского, с ростом доходов россияне стали больше тратить на услуги в сфере красоты и здоровья. Это подтверждают и данные «Чек Индекса», согласно которым в прошлом году число покупок в салонах красоты выросло на 14%.

При этом выручка стоматологической отрасли сильнее всего росла в регионах. Согласно подсчетам «Т-Бизнеса», по росту выручки лидируют Брянская (рост на 54% год к году), Смоленская (+53%) и Пензенская (+51%) области, а по увеличению числа покупок — Калмыкия (+54%), Ульяновская область (+50%) и Пермский край (+45%).

В DentalData ожидают, что в 2025 году стоматологический рынок продолжит расти, однако преимущественно за счет инфляции. Там подсчитали, что к концу года объем рынка увеличится на 12–18%, до 800–840 млрд рублей. Директор по развитию ассоциации стоматологических клиник «ПрезиДент» Олег Зинов считает, что наиболее динамичный рост отрасли в ближайшие годы стоит ожидать в регионах с крупной оборонной промышленностью.

Ранее, в январе, «Известия» сообщили о начале разработки Росздравнадзором, Роспотребнадзором и общественными организациями системы рейтинга частных клиник в зависимости от качества и безопасности предоставляемых услуг — по аналогии с отелями и гостиницами.

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