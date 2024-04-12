Whoosh внедрил функцию wKey для быстрого старта без открытия приложения

Кикшеринг Whoosh внедрил функцию wKey, которая позволяет запустить самокат без открытия приложения. О разработке рассказали в пресс-службе сервиса. Функция станет доступна на всех устройствах компании уже в апреле.

Благодаря новой опции можно арендовать самокат и в одно касание, без сканирования QR-кода, начать поездку. Для активации устройства потребуется лишь зажать оба тормоза. Старт теперь осуществляется за 2 секунды, говорят в Whoosh. При этом опцию можно отключить в меню приложения и пользоваться привычным методом старта.

На данном этапе для завершения поездки по-прежнему придется нажимать кнопку «финиш» в приложении, однако компания планирует распространить функционал wKey и на финиш и режим паузы.

wKey смогут пользоваться клиенты программы лояльности Whoosh на уровнях Go и Win (свыше 20 поездок за последний календарный месяц).

Ранее Whoosh начал использовать в Санкт-Петербурге технологию на основе искусственного интеллекта, которая определяет, если пользователь едет на самокате не один. С 12 апреля функция начала работать на всех самокатах компании в РФ, Беларуси и Казахстане.

Фото на обложке: Пресс-служба Whoosh