Wildberries одобряет: у лучших товаров на платформе появится знак «Выбор покупателей»
У товаров с хорошей репутацией на Wildberries появился шанс выделиться: платформа запустила тестирование метки «Выбор покупателей». Получить её могут только те, у кого всё в порядке с рейтингом, отзывами и наличием товаров на складе. Пока система работает не для всех — но уже меняет расстановку сил.
- Новости
Рейтинг — как инструмент продаж
Объединённая компания Wildberries & Russ начала тестировать новый формат пользовательской навигации: метку «Выбор покупателей» получат только те товары, которые получили реальное одобрение аудитории.
Сейчас эта отметка отображается на странице отзывов у части пользователей. Платформа будет отслеживать реакцию на нововведение — и на основе обратной связи решит, масштабировать ли функцию на весь каталог.
В компании подчёркивают: новая система должна помочь клиентам ориентироваться в ассортименте продавцов и усилить видимость тех магазинов, чьи товары действительно заслужили доверия покупателя.
Фильтр для лучших
Для присвоения метки товар должен пройти строгий отбор:
- Рейтинг карточки и продавца — от 4.7 и выше
- Минимум 40 отзывов на товар
- Актуальное наличие на складе
Пока система работает на ограниченном пуле товаров, но это уже заметная попытка сформировать единый язык доверия между платформой, продавцами и покупателями.
Покупатели за, бренды — под давлением
По данным опроса, проведённого РВБ, более 40% покупателей признались, что подобная метка помогает ориентироваться и выделять качественные позиции. Ценность этой системы состоит в том, что она усиливает роль реальных отзывов и уменьшает роль дизайна карточек или платного продвижения.
На фоне падения доверия к маркетплейсам и регулярных скандалов с отзывами-ботами, «Выбор покупателей» может стать попыткой вернуть покупательскую лояльность — без доплат, баннеров и скидочных войн.
Отзывы как валюта
Согласно исследованию компании РВБ, именно отзывы и рейтинг входят в топ важных критериев при выборе товара. Именно эти метрики Wildberries решил поднять на новый уровень.
Платформа делает ставку на алгоритмы, но, судя по новому запуску, понимает главное: ничто не влияет на покупку так, как комментарий другого живого человека.
Контекст
Wildberries продолжает медленно двигаться к структурированной системе рекомендаций. Ранее компания запускала тесты с метками для самовывоза, переработанными карточками лояльности и сортировками по удобству доставки. Теперь фокус — на пользовательском опыте и доверии.
«Выбор покупателей» может стать локальной версией системы рекомендаций Amazon, где теги Amazon’s Choice и Best Seller давно управляют конверсией.
Фото: пресс-служба Wildberries
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как самозанятому стать ИП»
- 1 Контент — тот же актив: продавцы Ozon получили площадку для торговли карточками Маркетплейс открыл «Магазин карточек», где можно напрямую обменивать товарные страницы 31 июля 15:57
- 2 «Азбука вкуса» запустила на свой склад робота-инвентаризатора от Яндекса — и уже думает о масштабировании Ритейлер наращивает автоматизацию, чтобы сократить зависимость от кадров 31 июля 10:09
- 3 Из цифры — в железо: Ozon Банк начал устанавливать собственные банкоматы До конца года — 350 устройств по всей стране, но пока — только 12 и только в трёх городах 30 июля 18:59
- 4 Фуд-экосистема снова онлайн: «ВкусВилл» восстановил приложение и сайт после сбоя Доставляют, как раньше, по 400 тысяч заказов в день 30 июля 18:36