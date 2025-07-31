Wildberries одобряет: у лучших товаров на платформе появится знак «Выбор покупателей»

У товаров с хорошей репутацией на Wildberries появился шанс выделиться: платформа запустила тестирование метки «Выбор покупателей». Получить её могут только те, у кого всё в порядке с рейтингом, отзывами и наличием товаров на складе. Пока система работает не для всех — но уже меняет расстановку сил.

Рейтинг — как инструмент продаж

Объединённая компания Wildberries & Russ начала тестировать новый формат пользовательской навигации: метку «Выбор покупателей» получат только те товары, которые получили реальное одобрение аудитории.

Сейчас эта отметка отображается на странице отзывов у части пользователей. Платформа будет отслеживать реакцию на нововведение — и на основе обратной связи решит, масштабировать ли функцию на весь каталог.

В компании подчёркивают: новая система должна помочь клиентам ориентироваться в ассортименте продавцов и усилить видимость тех магазинов, чьи товары действительно заслужили доверия покупателя.

Фильтр для лучших

Для присвоения метки товар должен пройти строгий отбор:

Рейтинг карточки и продавца — от 4.7 и выше

Минимум 40 отзывов на товар

Актуальное наличие на складе

Пока система работает на ограниченном пуле товаров, но это уже заметная попытка сформировать единый язык доверия между платформой, продавцами и покупателями.

Покупатели за, бренды — под давлением

По данным опроса, проведённого РВБ, более 40% покупателей признались, что подобная метка помогает ориентироваться и выделять качественные позиции. Ценность этой системы состоит в том, что она усиливает роль реальных отзывов и уменьшает роль дизайна карточек или платного продвижения.

На фоне падения доверия к маркетплейсам и регулярных скандалов с отзывами-ботами, «Выбор покупателей» может стать попыткой вернуть покупательскую лояльность — без доплат, баннеров и скидочных войн.

Отзывы как валюта

Согласно исследованию компании РВБ, именно отзывы и рейтинг входят в топ важных критериев при выборе товара. Именно эти метрики Wildberries решил поднять на новый уровень.

Платформа делает ставку на алгоритмы, но, судя по новому запуску, понимает главное: ничто не влияет на покупку так, как комментарий другого живого человека.

Контекст

Wildberries продолжает медленно двигаться к структурированной системе рекомендаций. Ранее компания запускала тесты с метками для самовывоза, переработанными карточками лояльности и сортировками по удобству доставки. Теперь фокус — на пользовательском опыте и доверии.

«Выбор покупателей» может стать локальной версией системы рекомендаций Amazon, где теги Amazon’s Choice и Best Seller давно управляют конверсией.



Фото: пресс-служба Wildberries