На кону — не десерт, а рынок: Wildberries откусил «У Палыча» у Ozon и «Яндекс.Еды»
Доставка от Wildberries обещана на час быстрее, чем у Ozon, и без сервисных сборов, как в «Яндексе». За логистику отвечает сам продавец. Время — до двух часов, локации — от Москвы до Тулы, включая Питер, Нижний, Воронеж, Липецк, Тверь и окрестности. 500 готовых блюд уже загружены в каталог. В планах — масштабировать поставки из всех 200 магазинов бренда.
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Кусок у конкурентов вырывают не первый
Ранее Ozon отпустил тортов «У Палыча» на 8 млн рублей за месяц (только со своего склада) — 20,6 тыс. заказов. В топе — «Прага», «Полёт», медовик и «Птичка». А теперь этим спросом готовится управлять WB.
«Проект по доставке готовой еды под брендом “У Палыча” на Wildberries — это потенциальный конкурент не только коллеге по формату, маркетплейсу Ozon, но и нынешним монополистам в этой сфере — “Яндекс.Еде” и его аналогам», — говорит руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.
Кто выигрывает? Покупатель
У «Яндекса» есть фора по скорости — 30 минут, но с неё берут сервисный сбор и доставку — до 250 рублей. У WB — бесплатно. В доставке еды всё решает момент желания, и тот, кто дольше едет, проигрывает.
«В “Еде” от “Яндекса” за скорость уже придется доплатить 200–250 рублей, плюсом будет сервисный сбор в 5% от заказа (до 99 рублей)», — рассуждает Бастрыкина.
У Wildberries есть план. И он про еду
Маркетплейс на этом не остановится. В июле WB запустил тест сервиса по доставке готовых блюд в Москве и Питере. Первый партнёр — «Dostaевский», dark kitchen с 500+ позициями. Дальше — масштабирование и новые фуд-коллаборации.
«Будем продолжать создавать проекты по направлению e-grocery с крупными ритейл-игроками, специализирующимися на сервисе по доставке еды и готовых блюд», — поясняют в пресс-службе крупнейшего маркетплейса.
Контекст
Это не про торты. Это про перераспределение последней мили. Wildberries заходит в e-grocery не с овощей, а с десертов — и это хитрый ход: высокая оборачиваемость, эмоции, повторные покупки. Если сервис сработает — логистику WB начнут использовать и другие food-бренды. А курьерские агрегаторы — терять долю не только в одежде, но и в ужинах.
Если раньше маркетплейсы дрались за технику и шмот, то теперь — за торт. И рынок еды идёт туда же, куда ушли продажи: под контроль платформ. WB делает это по-своему — агрессивно, быстро и без лишних комиссий.
Фото на обложке: Freepik
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