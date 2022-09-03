Wildberries сравнил слухи о подорожании возвратов товаров с «желтыми листьями»

Wildberries опроверг информацию о росте стоимости возвратов товаров до 100 рублей. Пресс-служба маркетплейса сообщает, что компания, напротив, ввела бесплатный возврат для большинства покупателей.

«С грустью вынуждены заметить: осенью желтеют не только деревья, но и некоторые телеграм-каналы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-служба Wildberries, перед школьным сезоном был введен бесплатный возврат товаров для «более чем 50% покупателей». Речь идет о клиентах, которые редко возвращают покупки.

Маркетплейс отмечает, что были снижены общие тарифы на возврат товаров с целью «повысить доступность» покупок в интернете. Размеры тарифов при этом не указываются.

По информации компании, эксперимент с платными возвратами позволил на 30% снизить долю брака из-за частой транспортировки и примерки товаров.

Корреспондент RB.RU проверил стоимость возврата в мобильном приложении Wildberries. «Стоимость доставки возвращенного товара — 100 рублей за каждую единицу товара», — сообщается в пояснении.

Фото: RB.RU

В пятницу Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил о росте штрафа за возврат товара до 100 рублей за единицу. Канал подчеркнул, что за последнее время маркетплейс трижды повысил стоимость возвратов. Изначально услуга стоила 50 рублей, затем подорожала до 75 рублей.

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