Оборот Wildberries превысил 103 млрд рублей за время карантина
Во втором квартале 2020 года оборот онлайн-ритейлера Wildberries составил 103,4 млрд рублей. Показатель вырос на 123% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Показатель оборота компании в апреле-июне текущего года — рекордный в ее истории. Такой рывок представители интернет-магазина связывают с режимом самоизоляции. В этот период непродовольственные магазины были временно закрыты, и потребители перешли на онлайн-покупки.
Также сообщается, что количество проданного товара в штуках выросло на 200%. Доля российских товаров за этот период увеличилась на 130%. Сейчас она занимает около 50% от общего объема продаваемого на маркетплейсе ассортимента.
Самым продаваемыми стали:
- fashion-сегмент — 51% от всего оборота,
- детские товары — 15%,
- электроника, бытовая техника и оргтехника — 10%.
Самыми быстро растущими регионами стали Ингушетия и Чувашия. Во втором квартале они показали увеличение продаж на 660% и 253%, соответственно. Также были активны Брянская и Ивановская области — 250% и 207% роста.
За первое полугодие 2020 года продажи Wildberries поднялись на 110% до 178,7 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Wildberries — крупный российский онлайн-ритейлер. По собственным данным, присутствует в семи странах, в том числе Польше и Словакии. Сеть пунктов выдачи заказов включает 7,5 тысяч объектов, а также 600 партнерских постаматов в Москве и области. В 2019 году оборот составил 223,5 млрд рублей.
Фото: Olga Larionova / Shutterstock
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