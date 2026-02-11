Wildberries запустила в Москве экспресс-доставку за 1 час

РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ) запустила собственную экспресс-доставку из первого распределительного хаба в Москве. Пилот стартует в районе Чертаново и рассчитан на быструю доставку заказов, сообщили в компании. Уже сейчас покупателям доступны 1,2 тыс. товаров повседневного спроса — в приложении они отмечены пометкой «За 1 час».

Экспресс-доставка работает по фиксированным тарифам

Распределительный хаб в тестовом режиме заработал в районе станций метро «Пражская» и «Улица Академика Янгеля», сообщили в Wildberries. Здесь компания отрабатывает процессы хранения, сборки и доставки заказов.

Минимальная сумма заказа — 500 ₽. Стоимость доставки — 99 ₽, при заказе от 1 500 ₽ доставка будет бесплатной.

Доставка выполняется с 9:00 до 22:00. Если заказ оформлен позже 22:00, его привезут к 9 утра следующего дня. Доставку выполняют курьерские службы Wildberries.

К экспресс-доставке доступны товары из категории «Красота» и «Бытовая химия»

В пилоте участвуют 1,2 тыс. позиций повседневного спроса. Это товары категорий «Красота», «Бытовая химия», «Товары для животных» и другие популярные онлайн-позиции. Скоропортящиеся продукты и готовая еда из ресторанов в формат не входят. Компания планирует расширять ассортимент по итогам тестирования.

Продукция с экспресс-доставкой отмечена на сайте и в приложении маркетплейса пометкой «За 1 час». В дальнейшем для них появится отдельный раздел в каталоге. Оплата для таких заказов возможна только по предоплате.

С января 2026-го Wildberries масштабировала сервис доставки WB Track

Запуск собственного хаба для доставки за час стал продолжением развития логистики компании. Ранее сервис отправки посылок WB Track стал доступен во всех пунктах выдачи Wildberries в России. Пилот стартовал в марте 2025 года со 100 ПВЗ в Москве, а с 14 января 2026 года клиенты могут отправлять посылки между ПВЗ без региональных ограничений.

Оформить отправку можно через мобильное приложение в разделе WB Track или непосредственно в пункте выдачи. Пользователь указывает адреса отправления и получения, данные получателя и оценочную стоимость вложения, после чего подтверждает оплату в приложении.

Компания также развивает фуд-направление на платформе

Параллельно с развитием логистики РВБ запустила на маркетплейсе партнёрское направление кейтеринга. Пользователи могут заказывать готовые наборы блюд для корпоративных и частных мероприятий, первым партнёром проекта стала сеть кафе Кулинарная лавка братьев Караваевых. Услуга работает по модели «Витрина» (DBS), при которой партнёр сам готовит, упаковывает и доставляет заказ.

На старте доступно более 50 позиций, срок приготовления кейтерингового заказа составляет 72 часа. Услуга запущена для жителей Москвы в пределах МКАД с планами дальнейшего расширения.