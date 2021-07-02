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Акселератор Winno Moscow набирает стартапы в пятую программу

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Стартовал новый набор проектов в франко-российский акселератор Winno Moscow. Участники получат возможность привлечь инвестиции и пообщаться с потенциальными заказчиками. Заявку можно подать до 9 августа.

Акселератор Winno Moscow набирает стартапы в пятую программу

По словам организаторов, стартапы получат:

  • бесплатную акселерацию;
  • инвестиции в 1 млн рублей после первого месяца;
  • возможность привлечь до 10 млн рублей после демо-дня;
  • бизнес-поездку во Францию;
  • поддержку международных менторов и экспертов;
  • доступ к сети партнеров;
  • возможность посещать коворкинг в Москве;
  • помощь программистов, дизайнеров, бухгалтеров и юристов.

Принять участие могут B2B-стартапы с MVP или готовым продуктом и продажами, а также командой как минимум из двух человек.

Акселерационная программа продлится три месяца: с 15 сентября по 15 декабря. За первый месяц проекты пройдут аудит бизнес-модели, технической, юридической и других составляющих. Затем команды пройдут индивидуальную акселерационную программу, пообщаются с потенциальными клиентами. На демо-дне выпускники представят проекты инвесторам и корпорациям.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock

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