Акселератор Winno Moscow набирает стартапы в пятую программу

Стартовал новый набор проектов в франко-российский акселератор Winno Moscow. Участники получат возможность привлечь инвестиции и пообщаться с потенциальными заказчиками. Заявку можно подать до 9 августа.
По словам организаторов, стартапы получат:
- бесплатную акселерацию;
- инвестиции в 1 млн рублей после первого месяца;
- возможность привлечь до 10 млн рублей после демо-дня;
- бизнес-поездку во Францию;
- поддержку международных менторов и экспертов;
- доступ к сети партнеров;
- возможность посещать коворкинг в Москве;
- помощь программистов, дизайнеров, бухгалтеров и юристов.
Принять участие могут B2B-стартапы с MVP или готовым продуктом и продажами, а также командой как минимум из двух человек.
Акселерационная программа продлится три месяца: с 15 сентября по 15 декабря. За первый месяц проекты пройдут аудит бизнес-модели, технической, юридической и других составляющих. Затем команды пройдут индивидуальную акселерационную программу, пообщаются с потенциальными клиентами. На демо-дне выпускники представят проекты инвесторам и корпорациям.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock
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