США исключили Xiaomi из чёрного списка для инвесторов

Министерство обороны США исключит китайскую Xiaomi Corp из чёрного списка компаний, которые не могли получать инвестиции от американских граждан.
На фоне снятия ограничений акции компании выросли на 6,7%, сообщает Business Insider.
Представители Минобороны США отказались комментировать ситуацию. В Xiaomi заявили, что
Издание сообщает, что две стороны достигли соглашения об урегулировании продолжающегося судебного разбирательства.
В январе 2021 года администрация 45-ого президента США Дональда Трампа обвинила Xiaomi в связях с Народно-освободительной армией Китая и внесла компанию в стоп-лист, что лишило американских инвесторов возможности инвестиций в Xiaomi. Минобороны США называло Xiaomi «коммунистической китайской военной компанией».
Xiaomi подала ответный иск против правительства США, назвав решение «незаконным и неконституционным» и отрицая какие-либо связи с китайскими военными.
В марте 2021 года федеральный суд временно отменил запрет на инвестиции, посчитав предыдущее решение о включении Xiaomi в чёрный список «глубоко ошибочным».
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Фото на обложке: mayichao /
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