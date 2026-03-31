Яндекс Go запустил аренду самокатов для бизнеса — теперь компании смогут оплачивать поездки сотрудников

Яндекс Go открывает пятый сезон проката электросамокатов в Москве и впервые запускает корпоративный формат аренды. Компании смогут оплачивать поездки сотрудников через бизнес-аккаунт и использовать самокаты для перемещений по городу, например, для доставки документов. Корпоративный доступ уже открыт для более чем 150 тыс. клиентов, сообщили в пресс-службе.

Бизнес сможет не платить за начало аренды самоката

Корпоративный формат аренды электросамокатов в Яндекс Go станет доступен с началом нового сезона в Москве — с 1 апреля. Новая функция позволит компаниям оплачивать поездки своих сотрудников.

Чтобы оплатить аренду, бизнес должен добавить в личный кабинет приложения Яндекс Go аккаунты работников, которые смогут воспользоваться услугой. После этого компания должна пополнить свой счёт в сервисе кикшеринга и установить денежный лимит.

Для бизнеса сервис сделал доступным бесплатный старт поездки — оплачиваются только минуты поездки без фиксированной платы за начало аренды.

Работники смогут пользоваться обычным приложением Яндекс Go для аренды электросамоката.

Корпоративный доступ к электросамокатам сначала протестировали 100 компаний

Пилот проекта проходил с сентября по октябрь 2025 года с участием около 100 компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем на одну компанию приходилось около 50 поездок, самое большое число поездок на одного сотрудника — 267.

С апреля 2026 года корпоративная аренда самокатов станет доступна не только в Москве, но и во всех городах присутствия сервиса в России.

77% поездок в 2025-м совершали пользователи, которые ездят на электросамокатах регулярно

По оценке сервиса Яндекс Go, использование электросамокатов позволяет увеличить радиус комфортного передвижения с 0,8 км пешком до 2 км на электросамокате, а также снизить расходы на короткие поездки на автомобиле.

Сервис кикшеринга может заменить такси или служебный транспорт и ускорить выполнение задач для бизнеса, например, быстрого передвижения сотрудников.

Контекст

С 1 апреля в Москве открывается сезон проката электросамокатов и велосипедов, сообщил Дептранс города. Пользователям будут доступны 60 тыс. самокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров, а также механические велосипеды и новые модели, произведённые на заводе «Москвич».

В 2026 году сервисы кикшеринга продолжают повышать безопасность пользования СИМ и внедряют дополнительные меры контроля пользовательского поведения. Например, Яндекс Go протестирует фотоконтроль для выявления несовершеннолетних пользователей, сообщает ТАСС.

Система будет отправлять на дополнительную проверку аккаунты, которые, по мнению алгоритмов, принадлежат подросткам. При выявлении нарушений система ограничит доступ к аренде. Восстановить его можно, подтвердив возраст с помощью паспорта.