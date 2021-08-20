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«Яндекс» купит онлайн-платформу CM.Expert по управлению продажами поддержанных автомобилей

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Яндекс» планирует купить онлайн-платформу CM.Expert, с помощью которой дилеры автоматизируют управление складом подержанных автомобилей на основе интеллектуального анализа данных. После закрытия сделки «Яндекс» обещает не влиять на работу платформы. Операционная команда проекта останется в нем в полном составе.

«Яндекс» купит онлайн-платформу CM.Expert по управлению продажами поддержанных автомобилей

Стоимость сделки не сообщается. RB.ru направил запрос в пресс-службу «Яндекса».

С помощью CM.Expert дилеры автоматизируют управление складом автомобилей с пробегом на основе интеллектуального анализа данных «живого» рынка, рассказали Forbes в «Яндексе».

Онлайн-сервис анализирует такие данные, как информация о продажах, история владения и эксплуатации авто, после чего оценивает ликвидность машин, предлагает оптимальную цену выкупа и тактику продаж. Это позволяет дилерам повысить оборачиваемость склада.

После завершения сделки CM.Expert останется независимой компанией и продолжит развиваться самостоятельно. «Яндекс» не будет влиять на операционные решения и работу платформы. Операционная команда в полном составе останется в проекте и продолжит его развивать.

Технологии «Яндекса» должны способствовать CM.Expert дальше развивать продукты для игроков рынка. Ожидается, что за счет машинного обучения анализ спроса станет эффективнее, и дилеры будут получать более точный прогноз по ценам продажи и выкупа автомобилей у частных лиц. В «Яндексе» рассчитывают, что в результате сделки CME сможет усилить дистрибуцию своих решений и выйти в новые сегменты рынка.

Продукцию CM.Expert использует больше 1000 дилерских центров по всей РФ. Под ее управлением находится более 40 млрд рублей капитала, вложенного в автомобили с пробегом, ежемесячно CM.Expert оценивает больше 140 тысяч машин. Сделка стала выходом для фонда под управлением Skolkovo Ventures, который инвестировал в компанию 200 млн рублей в марте 2020 года.

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Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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