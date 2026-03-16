Яндекс опроверг новость о сокращении штата — ранее источники на ИТ-рынке сообщали о расформировании целых отделов

16 марта издание «Коммерсант» со ссылкой на источники на ИТ-рынке сообщило , что Яндекс рассматривает варианты сокращения штата сразу в нескольких подразделениях. По данным СМИ, изменения могут коснуться направления «Поисковые сервисы и ИИ» — одного из крупнейших внутри холдинга. Яндекс опроверг эту информацию.

В Яндексе заявили, что компания продолжает нанимать сотрудников

Источники «Коммерсанта» сообщили, что сейчас бизнес анализирует эффективность ряда сервисов и может перераспределить ресурсы внутри направления. В пресс-службе Яндекса в ответ на запрос Russian Business заявили, что информация о возможных сокращениях не является достоверной.

«Сведения о том, что компания планирует закрыть отдельные бизнес-направления и провести сокращение сотрудников, не соответствуют действительности», — прокомментировали в пресс-службе компании.

В Яндексе также уточнили, что сейчас компания занимается наймом в разных бизнес-группах. Сейчас в Яндексе доступно почти 1300 открытых позиций.

К концу 2025 года численность основного персонала компании выросла на 9% — это более 31 тыс. работников.

Один из сервисов уже закрывается — «Взгляд» прекратит работу 20 марта

Среди проектов, которые источники связывают с оптимизацией, «Коммерсант» называет сервис маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд». Ранее компания объявила о его закрытии, объяснив решение фокусом на более перспективных продуктах. Согласно сообщению на официальном сайте, сервис прекратит работу 20 марта 2026 года.

По словам собеседников издания, изменения уже затронули некоторые рекламные подразделения коммерческого департамента. В частности, один из отделов был практически полностью расформирован. Кроме того, в командах, которые работают с малым и средним бизнесом, появилась отдельная группа, оценивающая эффективность работы сотрудников и помогающая руководителям принимать решения о распределении ресурсов.

Направление поисковых сервисов и ИИ растёт медленнее других

В прошлом году направление «Поисковые сервисы и ИИ» показало более сдержанную динамику по сравнению с другими подразделениями, сообщают источники «Коммерсанта». Выручка сегмента увеличилась примерно на 10%. При этом направление остаётся одним из ключевых для компании и обеспечивает около 34% её общего дохода.

Собеседники «Коммерсанта» также отмечают снижение темпов роста рекламных доходов поискового бизнеса: в четвёртом квартале 2025 года показатель составил 8,7%, что ниже динамики начала года.

Общий штат компании за год сократился

В штате Яндекса работает около 95 тыс. человек, сообщают источники «Коммерсанта». При этом, согласно отчётности компании, общий штат за прошлый год сократился примерно на 2%. В компании отмечают, что найм специалистов продолжается, как и развитие продуктов, а закрытие бизнес-направлений не планируется.

Эксперты «Коммерсанта» обращают внимание, что пересмотр расходов сейчас происходит во всём технологическом секторе. Компании стремятся снижать затраты на персонал, маркетинг и HR, одновременно перераспределяя ресурсы в пользу проектов, связанных с искусственным интеллектом и новыми технологическими продуктами.