«Яндекс» усиливает позиции в кибербезе: выкупил 50% SolidSoft и запускает совместное СП

На фоне растущих цифровых рисков «Яндекс» наращивает активность в сфере кибербезопасности. Совместно с SolidSoft компания запускает новое предприятие, которое займётся защитой ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов от хакерских атак. В перспективе — развитие собственных технологий для защиты веб-приложений и внедрение решений на базе искусственного интеллекта.

Логичный шаг, а не спонтанное решение

В последние годы цифровые атаки стали регулярной угрозой для бизнеса: взломы, утечки данных и DDoS-атаки несут прямые убытки и подрывают доверие пользователей. В таких условиях инвестиции в информационную безопасность становятся не опциональным, а вынужденным решением. Об этом свидетельствует рынок: в 2024 году спрос на сервисы кибербезопасности в Yandex Cloud вырос вдвое.

«Строго говоря, это не первые шаги «Яндекса» в сфере кибербезопасности, — комментирует коммерческий директор компании «Код Безопасности» Фёдор Дбар. — И хотя «Яндекс» нельзя назвать полноценным игроком ИБ-рынка, но так или иначе она не первый год занимается этой сферой».

Запуск нового предприятия — не реакция на отдельный инцидент, а ответ на растущие вызовы и структурные изменения в отрасли. Как показывает статистика, в 2024 году спрос на сервисы кибербезопасности в Yandex Cloud удвоился. Дополнительным стимулом стал стремительный рост рынка решений для защиты веб-приложений, который уже превышает 30 млрд рублей.

Ставка на эффективность и опыт

«Яндекс» делает ставку на синергию: вместо создания решений с нуля, компания объединяет усилия с компанией SolidSoft — одним из крупнейших российских разработчиков, занимающихся защитой веб-сайтов и приложений от кибератак. Сотрудничество позволит работать сразу с готовыми продуктами и клиентской базой, а также ускорит разработку новых решений.

«Во-первых, зачем «Яндексу» заниматься разработкой непрофильных продуктов, в то время как на рынке есть уже зарекомендовавшая себя профильная компания? Во-вторых, если в дальнейшем «Яндекс» захочет стать полноценным игроком ИБ-рынка, то начинать с нуля всегда сложнее и дороже», — подчеркивает Дбар.

По условиям сделки «Яндекс» и SolidSoft получат равные доли в совместном предприятии. Для этого «Яндекс» выкупит 50% компании и получит опцион на возможное увеличение доли в будущем. Управление останется за командой SolidSoft.

Новая продуктовая корзина

Первым шагом станет интеграция SolidWall WAF и сервиса «Яндекса» Smart Web Security, защищающего от DDoS-атак и ботов. В дальнейшем планируется усиление этих решений с помощью ИИ и выпуск новых продуктов для комплексной защиты веб-инфраструктуры.

Новые сервисы будут развиваться в двух вариантах: в облачном формате и в формате on-premises, которые можно установить на собственной инфраструктуре клиента. Такой гибкий подход уже доказал свою эффективность в других продуктах Yandex Cloud — от YDB до генеративных ИИ-сервисов.

Что дальше?

Открытие совместного предприятия в области кибербезопасности — это первый шаг к тому, чтобы занять весомую часть активно формирующейся ниши на российском рынке. С учётом растущего спроса на ИБ и усиления регуляторных требований, такой шаг может стать стратегическим преимуществом Яндекса в B2B-сегменте.