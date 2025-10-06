Яндекс направит 34 млн ₽ на инклюзивное трудоустройство

Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» запустил новую программу поддержки НКО, помогающих людям с инвалидностью находить работу. В 2025 году 14 организаций получат финансирование до 2,5 млн рублей каждая — общая сумма превысит 34 млн ₽. Так фонды смогут развивать инклюзивную занятость без ущерба другим направлениям помощи.

Программа — логичное продолжение пилота 2024 года

Программа «Поиск работы вместе с НКО» выросла из пилота 2024 года, в котором участвовали шесть фондов из разных регионов. Благодаря нему 96 кандидатов с инвалидностью смогли найти работу — от должности рекрутера до программиста. Пилот охватил период длиной в 10 месяцев.

Фокус — на НКО, которые уже занимаются трудоустройством или готовы начать. Они получат средства на найм сотрудников, организацию профориентации, проведение ярмарок вакансий и развитие карьерного сопровождения. Размер поддержки — до 2,5 млн рублей на каждую организацию.

В списке участников — 14 организаций

Первый набор включает 14 организаций федерального уровня (фонды «ОРБИ», «Действуй!», «Фонд борьбы с лейкемией»), а также региональные инициативы: воронежская «Искра надежды», уфимская «Ломая барьеры», краснодарская «Открытая среда» и другие.

Процесс отбора шёл при участии профильных экспертов из РООИ «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья». Ключевыми условиями стали наличие запущенных проектов в сфере трудоустройства или детально проработанных планов. Поддержка от Яндекса рассчитана на год и направлена на продолжительное развитие, а не разовую помощь.

От Яндекса — не только деньги, но и эксперты

Программа позволяет фондам развивать инклюзивное трудоустройство, не отвлекая ресурсы от других направлений. Проект подразумевает разностороннюю поддержку: консультации с работодателями, содействие в создании безбарьерной среды, обучение и сопровождение кандидатов. Яндекс предоставляет НКО доступ к своей экспертизе и ресурсам — от методической поддержки до содействия в организации карьерных мероприятий.

По словам Гульнары Горишней, руководителя направления инклюзивного трудоустройства Яндекса, в настоящее время в компании и её сервисах, таких как Такси и Лавка, работает более 6000 человек с особенностями здоровья — как в штате, так и среди партнёров.

Истории участников

Фонд «Действуй!» ещё на этапе пилотного проекта запустил блок профориентации и сопровождения соискателей. В 2024 году организация помогла 21 человеку с инвалидностью трудоустроиться, а ещё трое прошли оплачиваемую стажировку.

По словам директора фонда Ольги Лоевой, участие в новой программе открывает возможность реализовать те инициативы, на которые раньше не хватало ресурсов. Такой формат поддержки позволяет перевести точечные кейсы в устойчивую и масштабируемую практику.

Контекст

Рынок труда для людей с инвалидностью — один из самых уязвимых и недоинвестированных. Даже при желании работать многие сталкиваются с отсутствием профориентации, отказами работодателей и неприспособленной средой.

Инклюзивное трудоустройство требует не только денег, но и системной работы: от найма специалистов до убеждения бизнеса. Если такие крупные игроки, как Яндекс, готовы брать на себя часть этой инфраструктуры, это может изменить правила игры на уровне отрасли.

Фото: Viorel Kurnosov / Getty Images