«Яндекс» встал на дорожку: у «Фабрики» появился бренд спортивных гаджетов Bodycore

У «Яндекс фабрики» появился новый проект — бренд спортивных гаджетов под названием Bodycore. В линейку вошли беговые дорожки, вело- и гребные тренажёры, а также массажёры с перкуссией и нотками биохакинга. Всё это — в среднем ценовом сегменте и уже доступно на площадке «Яндекс Маркета».

«Яндекс фабрика» наращивает спортивный портфель

Решение запустить Bodycore не случайно — «Фабрика» выходит на рынок, который активно набирает обороты. По итогам первой половины 2025 года продажи тренажёров на Маркет выросли в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2024-го. Лидирует сегмент кардиотренажёров — именно на него приходится наибольшее число поисковых запросов.

Ассортимент бренда обещают расширить: в планах — спортивная одежда, новые массажёры и, возможно, устройство, которое будет снимать пульс с лица (но это не точно). Bodycore станет третьим спортивным брендом в экосистеме «Фабрики» — после Outstep (товары для активного отдыха) и Raskat (велосипеды).

Дизайн-директор «Яндекс Фабрики» Мария Бриш говорит, что при создании Bodycore команда стремилась к тому, чтобы спорт воспринимался не как обязанность, а как способ восполнить энергию и сохранить баланс. Продукция бренда подходит и новичкам, и тем, кто занимается регулярно — за счёт адаптивных настроек под разные уровни подготовки.

Никакой мебели — только кардио: тренажёры, которые не захламляют жизнь

Техническая начинка не отстаёт от манифеста. Устройства умеют автоматически регулировать скорость, наклон и уровень нагрузки, подстраиваясь под пульс пользователя. Некоторые модели воспроизводят рельеф — можно задавать не только подъёмы, но и спуски.

Велооборудование оснащено утяжелёнными маховиками — они делают ход более плавным и щадят суставы. Всё это собрано в компактных корпусах, которые не превращают квартиру в спортзал. Тренажёры прошли стресс-тесты на прочность и безопасность — можно не бояться за пол или колени.

Контекст

Проект «Яндекс фабрика» — это производственная платформа внутри экосистемы «Яндекса», создающая товарные бренды под маркетплейс. За 2024 год продажи «фабричных» товаров выросли в десять раз. Внутри портфеля уже есть детская линейка Junion, одежда Muted, техника Lunnen, электроника Commo и бытовой бренд Tuvio. «Фабрика» не просто делает «всё своё» — она делает это в момент, когда маркетплейсы давно стали главными полками страны.

Фото на обложке: пресс-служба «Яндекса»