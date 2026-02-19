Яндекс запустит бюджетный сервис Fasten для заказа такси: релиз приложения для молодёжи состоится уже в марте

Яндекс запускает самостоятельный сервис заказа такси под брендом Fasten, сообщает Rozetked со ссылкой на пресс-службу компании. Старт работы намечен на март — на первом этапе приложением смогут пользоваться жители более 300 городов России. В компании обратили внимание, что продукт не интегрирован с другими направлениями экосистемы и предназначен исключительно для вызова автомобиля.

Яндекс отказывается от формата многофункционального сервиса

Fasten станет доступен для скачивания уже в марте. Fasten разрабатывается как узкопрофильное решение: в интерфейсе не предусмотрены разделы доставки, аренды или других городских сервисов, как в Яндекс Go. У приложения только одна функция — заказ такси.

В Яндексе поясняют, что Fasten ориентировано на тех, кому важна простота и скорость оформления заказа. В фокусе — молодая городская аудитория, активно перемещающаяся в течение дня. Ожидается, что благодаря более доступным тарифам сервис будет востребован для регулярных маршрутов — от учёбы и работы до досуга.

Тарифы знакомы пользователям — но их меньше

Пользователям Fasten будут доступны следующие виды поездок:

Share — самый дешёвый вариант, предполагающий поездку с другим пользователем;

Fasten — для регулярных поездок;

Comfort и Comfort+ — более дорогой, но и более комфортный вариант;

Business — для особых случаев.

Пассажиры смогут выбрать дополнительные параметры: поездку с ребенком, перевозку питомцев или большого багажа, а также специальные условия для людей с ограниченными возможностями. От начала и до конца поездки все находящиеся в салоне застрахованы, а служба поддержки клиентов доступна 24 часа в сутки.

Водители — те же, цены — ниже

Заказы в новом приложении будут выполнять водители, уже работающие через платформу Яндекс Про. Также к сервису смогут подключиться новые партнеры при соблюдении действующих требований. При этом стоимость поездок будет доступнее, чем в Яндекс Go.

Вывод отдельного приложения позволяет Яндексу предложить альтернативу многофункциональному формату Яндекс Go для пользователей, которым нужен только транспорт.

Эксперты: есть риск внутренней конкуренции

Вывод на рынок самостоятельного приложения для вызова такси, ориентированного на молодёжь, эксперты рассматривают как способ провести более тонкую сегментацию аудитории — задачу, которую трудно эффективно реализовать в рамках одного крупного экосистемного сервиса.

Аналитики говорят о рисках внутренней конкуренции: если Fasten предложит более низкие цены и удобный формат, часть клиентов может уйти из Яндекс Go, не увеличив общий объём бизнеса.

Другие эксперты полагают, что отдельное позиционирование снизит этот эффект: доступные тарифы для молодёжи способны повысить частоту поездок без ущерба для экономики основного сервиса.