«Яндекс.Еда» стала основным партнёром «Азбуки вкуса»

«Азбука вкуса» и «Яндекс.Еда» договорились о стратегическом партнёрстве. Теперь дистанционный заказ в сети магазинов можно будет сделать только через агрегатор от «Яндекса», максимальное время доставки составит 40 минут.

Компании объединяют свои сильные профильные компетенции, чтобы совместно работать над созданием лучшего клиентского опыта доставки в фуд-ритейле, рассказали RB.RU

В ближайшее время собственный сервис быстрой доставки «Азбуки вкуса», «АВ Экспресс Меню», приостановит свою работу в привычном виде — уже сейчас клиентам предлагается оформить заказ через «Яндекс.Еду». При этом заказы из своего интернет-магазина, сделанные на сайте av.ru и в мобильном приложении, ритейлер продолжит доставлять самостоятельно как из супермаркетов, так и из распределительного центра в форматах «за 120 минут» и «ко времени». Также ритейлер продолжит текущее сотрудничество с маркетплейсами и сервисами доставки из дарксторов: Ozon Express, «Яндекс.Лавка», «Самокат».

Объединение экспертизы «Азбуки вкуса» в продуктовом ритейле и клиентском сервисе с логистическими возможностями и многомиллионной аудиторией сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go» поможет нам существенно усилить направление доставки, которое для нас является одним из стратегических. По сути, в «Яндекс.Еде» появляется полноценная витрина «Азбуки вкуса», пользуясь которой онлайн, клиент получит опыт, близкий по уровню к привычному оффлайн-опыту в наших магазинах. Денис Сологуб, президент компании «Азбука вкуса»

Партнёры также планируют совместную работу над совершенствованием клиентского опыта на всех этапах – от создания заказа до его сборки и доставки. В частности, сотрудники «Азбуки вкуса» и курьеры-партнеры «Яндекс.Еды» будут проходить дополнительное обучение, которое поможет им поддерживать высокие стандарты ритейлера. Единая продуктовая команда будет измерять удовлетворенность клиентов на всех этапах пользовательского пути и проектировать необходимые улучшения. В ближайшее время компании также интегрируют свои линии поддержки клиентов и программы лояльности.

Мы сфокусированы исключительно на доставке еды, это помогает нам строить самый быстрый, качественный и технологичный сервис на этом рынке. Мы начали развивать ритейл-направление в апреле прошлого года, и первой сетью, которую мы подключили, была «Азбука вкуса». Нам было очень приятно, что «Азбука» выбрала основным партнёром по доставке именно нас. Сейчас это один из самых востребованных магазинов среди многомиллионной аудитории «Яндекс.Еды» и »Яндекс.Go». Дмитрий Масюк, генеральный директор «Яндекс.Еды»

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!