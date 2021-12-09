«Яндекс.Маркет» начал продавать товары в рассрочку

Пользователи «Яндекс.Маркета» с декабря смогут покупать товары на маркетплейсе не только в кредит, но и в рассрочку при стоимости до 200 тыс. рублей.

Первым услугу начал предоставлять «Тинькофф». К сервису планируется подключить и другие банки. Рассрочка выдается на 3, 6, 12 или 24 месяца без комиссий и переплат, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Возможность продавать в рассрочку позволит магазинам нарастить продажи на 10%, а в некоторых категориях — на 50%, средний чек может увеличиться в семь раз, подсчитали в «Яндекс.Маркете».

С августа 2021 года товары на «Яндекс.Маркете» продавали в кредит. Купить в рассрочку можно было по услуге «Сплит», она действовала на товары по цене до 60 тыс. рублей. Теперь рассрочка позволяет покупать по частям более дорогие товары — электронику и бытовую технику.

Услуга не распространяется на ассортимент онлайн-подписок, карт оплаты, товаров из «Лавки», а также товаров, за которые можно заплатить только в пункте выдачи заказов. Последнее касается, например, рецептурных лекарств.

Заявки на рассрочку будут рассматриваться во время оформления товаров за две минуты. Подписание пройдет по смс. Вносить платежи по рассрочке можно в мобильном приложении или на сайте «Тинькофф», в терминалах банкомата банка, с помощью онлайн сервиса по переводу средств, а также у партнеров.

Фото: Яндекс

В случае возврата товара, приобретенного с помощью рассрочки, выплаченные клиентом средства возвращаются, а рассрочка закрывается. Если вернуть не весь заказ, а только часть товаров из него — «Тинькофф» пересчитает рассрочку с учетом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесенных платежей. В ноябре 5% заказов пользователи оплачивали с помощью кредитов и «сплитов». Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

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