«Яндекс.Маркет» разрешил магазинам фотографировать товары на любом фоне

«Яндекс.Маркет» изменил правила подготовки иллюстраций товаров. Фотографии карточек, например, теперь можно публиковать на любом фоне, а не только на белом или прозрачном.

Новые правила «Яндекс.Маркета» упростят оформление карточек товаров на витрине сервиса. Возможность выкладывать фотографии на любом фоне – важное изменение, но не единственное, как сообщает блог компании.

Для создания карточки теперь достаточно только утверждения основной фотографии. Если дополнительные изображения не пройдут проверку, сервис просто не станет их добавлять. Это правило пока работает только в едином каталоге, в который «Яндекс.Маркет» планирует в ближайшее время перенести магазины своих партнеров.

Правила оформления изображений для моделей сотрудничества FBY, FBY+ и FBS (первые два связаны с посредничеством склада «Яндекс.Маркета», третий – с сортировочным центром сервиса) теперь едины, а магазины, работающие по схемам DBS и ADV (сами упаковывают и доставляют товары покупателям) не смогут использовать водяные знаки.

«Яндекс.Маркет» продолжает развиваться, и более простое оформление товаров могжет сделать его более привлекательным для новых продавцов. Недавно, например, сервис занялся экспресс-доставкой живых цветов в течение пары часов и даже запустил продажу ПЦР-тестов на COVID-19. В будущем в «Яндекс.Маркете» появятся и лекарства.

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Фото: Yandex