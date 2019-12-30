«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам

«Яндекс» подал иск в суд по интеллектуальным правам на ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group, товарный знак «Афиша»). Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 27 декабря. Сумма исковых требований не указана, как и другие подробности. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Rusbase обратился за комментариями в «Яндекс» и Rambler Group.

20 декабря Rambler Group обратилась в Палату по патентным с жалобой оператора МТС, который использует в названии сервисов слово «Афиша» («МТС.Афиша»). Палата отказала холдингу в удовлетворении претензий к МТС.

Аналогичные претензии у Rambler Group есть и к «Яндексу» (компания использует торговый знак «Яндекс.Афиша»). Палата по патентным спорам рассмотрит этот вопрос 30 декабря.

Фото: kapustin_igor / «Фотодженика»