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«Яндекс» предложит бизнесу продукты на основе СУБД ClickHouse

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» совместно с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures создал компанию ClickHouse. Она будет разрабатывать коммерческие продукты на основе открытой одноименной системы управления базами данных (СУБД). Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» предложит бизнесу продукты на основе СУБД ClickHouse

Новая компания намерена выпустить облачную версию ClickHouse и решения для крупного бизнеса.

Benchmark Capital, Index Ventures, «Яндекс» и другие инвесторы, по данным Forbes, вложили в бизнес $50 млн, отметила пресс-служба, но при этом отказалась уточнить полный список инвесторов и их доли.

ClickHouse — это распределенная система управления базами данных, которая позволяет обрабатывать огромные массивы данных в реальном времени. Производительность ClickHouse, как отметили в компании,  в разы превышает показатели аналогичных столбцовых СУБД. 

Технологию можно использовать для хранения и анализа данных, мониторинга, бизнес-аналитики и других распространенных задач любого технологического бизнеса.

Первый прототип системы, изначально созданной для обработки логов «Яндекс.Метрики», появился в 2009 году, а в 2016 году компания выложила технологию в открытый доступ. 

«Благодаря выкладке в опенсорс в 2016 году ClickHouse стал популярен во всем мире. Сейчас им пользуются в сотнях компаний, как Uber, Tesla, Spotify, eBay, ByteDance, Alibaba, Tencent. Создание компании для нас — это возможность начать коммерческую деятельность вокруг нашего открытого кода, оказывая дополнительные услуги», — сказал руководитель разработки ClickHouse Алексей Миловидов.

В рамках проекта Open Source Russia на питапе 22 сентября Алексей Миловидов расскажет, как рождаются OS-стартапы в корпорациях и могут ли они самостоятельно зарабатывать. 

Участие в митапе бесплатное, но необходима регистрация по ссылке. Для тех, кто не сможет прийти, будет доступна онлайн-трансляция.

Следующим мероприятием цикла станет OS-Саммит, который пройдет в Москве в октябре

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Фото: ESB Professional / Shutterstock

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