«Яндекс» запланировал расширение сервиса такси в Финляндии

Российский интернет-гигант «Яндекс» планирует расширить свой сервис такси в Финляндии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

«Мы … рассматриваем возможность расширения в Финляндии. Если мы найдем партнеров, мы можем запустить услугу в Турку или Тампере, или в обоих [городах]», — отмечает директор «Яндекс.Такси» в странах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и СНГ Арам Саргсян.

Отмечается, за последний год количество заказов увеличилось более чем в два раза. Значение показателя не раскрывается.

«Яндекс.Такси» был запущен в Финляндии в 2018 году под брендом Yango. В настоящее время компания работает в столичном регионе страны, говорится в сообщении.

Помимо сервиса такси, с 2015 года «Яндекс» имеет дата-центр в финском городе Мянтсяля. Ранее сообщалось, что вторая очередь дата-центра откроется осенью этого года. Компания планировала расширить общую площадь центра обработки данных до 30 тысяч квадратных метров.

По данным компании, система охлаждения, которая применяется в дата-центре, позволяет использовать тепло от серверов для отопления жилых домов. Поставляя городу тепло, «Яндекс» получает возможность снизить расходы на электроэнергию до 30%. Это одна из самых крупных для дата-центра статей расходов.

По расчетам, благодаря «серверному» теплоснабжению в 2016 году стоимость отопления для жителей Мянтсяля сократилась на 5%, потребление газа для обслуживания городской сети — вдвое, а выбросы CO2 — до 40%.

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