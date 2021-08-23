«Яндекс» поможет МГУ обучить студентов анализу данных

«Яндекс» и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) открыли набор на совместную учебную программу по Data Science и машинному обучению для студентов 2-6 курсов МГУ, сообщает пресс-служба образовательных проектов «Яндекса».

Программа рассчитана на студентов 2-6 механико-математического факультета МГУ. Как сообщается в пресс-релизе, она подготовит специалистов как для работы в индустрии, так и для научной деятельности.

По результатам отбора уже в этом учебном году в учебную группу зачислят 40 студентов второго курса отделения «Математика». С 13 сентября они будут проходить четыре спецкурса в дополнение к основной программе обучения.

В первом семестре студенты будут изучать анализ данных на Python, основы теории вероятностей и математической статистики. А во втором — машинное обучение и прикладную статистику.

Лучшие второкурсники, прошедшие все 4 спецкурса, будут учиться по межкафедральной специализации «Теория и практика Data Science».

«Для нас эта учебная программа особенная: МГУ — альма-матер многих сотрудников "Яндекса". Разработать совместную программу, применив здесь опыт Школы анализа данных "Яндекса" и реальных проектов компании, — это большой шаг в развитии нашего сотрудничества», — рассказала генеральный директор «Яндекса» в России и профессор мехмата МГУ Елена Бунина.

Записаться на отбор можно будет с 23 августа. Желающим будет нужно заполнить анкету и написать мотивационное письмо. В последний день приема заявок, 5 сентября, второкурсники пройдут онлайн-тест на знание программирования, математического анализа, линейной алгебры и дискретной математики.

«Яндекс» и МГУ сотрудничают с 2012 года. На минувшем ПМЭФ компания и университет заключили соглашение о реализации научно-исследовательских проектов, направленных на поддержку молодых ученых и модернизацию процесса обучения.

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