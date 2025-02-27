«Яндекс» запустил метод дообучения нейросетей для бизнеса
«Яндекс» запустил метод дообучения нейросетей LoRA (Low-Rank Adaptation), который позволяет бизнесу быстро адаптировать модели ИИ под свои задачи, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.
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Там уточнили, что с помощью нового метода можно обучить нейросети, например, писать корпоративные письма или извлекать важные данные из документов. После дообучения модели становятся более точными в суммировании и классификации текстов, а также лучше следуют заданным форматам ответов.
Возможности LoRA. Для дообучения уже доступны нейросеть YandexGPT и открытая модель LLaMA. В ближайшее время это станет возможным и для других моделей, таких как Qwen и DeepSeek. Это поможет бизнесу использовать несколько дообученных нейросетей и легко переключаться между ними, добавили в «Яндексе».
Использование дообученной модели не будет дороже базовых версий нейросетей. Новый метод уже доступен на платформе для разработки ИИ-решений Yandex Cloud AI Studio.
Кому это нужно? Согласно заявлению компании, дообучение моделей особенно актуально для среднего и крупного бизнеса. В рамках технического тестирования LoRA уже попробовали более 100 клиентов. Они использовали ее для разработки Telegram-ботов для ритейла, классификации запросов в поддержку, генерации рекламного контента и других задач.
- 25 февраля «Яндекс» выложил в открытый доступ новую нейросеть YandexGPT 5 Lite Pretrain. «[Нейросеть] будет полезна разработчикам и представителям бизнеса, которые смогут дообучить ее под свои задачи и не тратить время на создание собственной базовой модели», — отметили в компании.
- YandexGPT 5 Lite Pretrain — представитель нового поколения нейросетей «Яндекса» на ряду с более продвинутой YandexGPT 5 Pro. В компании сообщили RB.RU, что интегрировали YandexGPT 5 Pro в «Алису», получить доступ к модели можно в приложениях «Яндекса», мобильной и десктопной версиях «Яндекс Браузера», а также на умных устройствах.
Фото на обложке: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket / Getty Images
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