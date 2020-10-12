«Яндекс» ускорил написание писем в сервисе «Почта 360»

«Яндекс» рассказал о внедрении алгоритмов машинного обучения в «Почте 360». Это набор сервисов, который компания запустила в сентябре этого года. О нововведении Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Алгоритмы машинного обучения позволяют клиентам быстрее писать письма. Они анализируют содержание послания и предлагают тему, например «Заказ», «Заявка», «Акт сверки», «Коммерческое предложение» или «Договор». Для этого была собрана коллекция популярных тем: каждую из них использовали минимум несколько десятков тысяч человек, говорят в «Яндексе».

«При выборе темы учитывается текст письма, название и тип вложений. Так, если к письму прикрепили договор в PDF, "Почта" может предложить тему "Скан документов"», — рассказывают в компании.

Отбор тем проходит следующим образом: сервис находит в базе популярных тем 10-20 самых подходящих и объединяет их с темами, которые пользователь указывал сам. После чего алгоритм на основе CatBoost ранжирует получившийся список и определяет лучшие темы.

Несколько месяцев назад в почте стали доступны подсказки, которые ускоряют набор текста. Пользователям показываются наиболее распространенные формулировки или те, которые использует сам автор. По собственным данным, в сентябре подсказками при наборе текста воспользовались больше 2 млн человек.

«Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы с общим интерфейсом. Включает «Почту», «Диск», «Телемост», «Календарь», «Мессенджер» и «Заметки». Есть как бесплатная, так и расширенная платная версия сервиса.

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