Пользователи экосистемы «Яндекса» смогут удалять свои данные из сервисов

Пользователи сервисов «Яндекса» теперь смогут стереть свои данные, полученные этими сервисами. По запросу пользователя будет сформирован архив с информацией, который можно безвозвратно удалить.

Сформированный архив включает данные с 50-ти сервисов «Яндекса», в том числе «Алисы», «Музыки», «Погоды», «Карт». В течение одного дня, обещают в компании, архив будет создан и пользователю придет электронное письмо об этом. Данные можно будет удалить. В компании подчеркнули, что это необратимый процесс.

Фото: yandex.ru

Также «Яндекс» предоставил пользователям возможность удалить данные из некоторых сервисов, например, стереть историю запросов в «Алисе».

«Данные о пользователях, их интересах и действиях – лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее – помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. “Яндекс” бережно хранит и надежно защищает эту информацию. При этом мы – за прозрачность: у человека должна быть возможность проверить, что “Яндекс” знает о нём, и распорядиться этими данными по своему усмотрению», – отметил директор по защите данных «Яндекса» Иван Черевко.

Новый инструмент находится в разделе «Управление аккаунтом – управление данными» в «Яндекс ID».

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