Фонд бывших топ-менеджеров «НМГ» приобрел долю 25% в платформе инфлюенс-маркетинга Yoloco

Фонд бывшего генерального директора «Национальной медиа группы» Ольги Паскиной и ее заместителя Алексея Янчишина Digital Venture Capital приобрел долю 25% в российской платформе инфлюенс-маркетинга Yoloco. Она помогает рекламодателю не покупать показы рекламы на разных сервисах одним и тем же людям.

Сервис, основанный на ИИ-алгоритмах, агрегирует информацию из соцсетей и помогает рекламодателям подобрать список блогеров для своей аудитории. Платформа работает с Instagram и Youtube и разрабатывает интеграцию с другими соцсетями.

Кроме того, Yoloco предлагает инструмент по автоматическому расчету пересечения аудиторий блогеров, благодаря которому рекламодатель не покупает показы рекламы одним и тем же подписчикам, сообщил RB.ru инвестиционный директор фонда Digital Venture Capital Павел Солнцев.

Yoloco, являющийся резидентом «Сколково», основан в 2019 году Филиппом Шайжановым, Русланом Курманаевым и Сергеем Блохиным.

«Инвестиции планируется направить на разработку продукта, усиление продаж и маркетинг, при этом платформа может работать на нескольких языках, и компания готовится к экспансии на американский и прочие крупные зарубежные рынки», – отмечается в сообщении Digital Venture Capital.

Основатели фонда – Ольга Паскина, с 2016 по 2021 год занимавшая должность генерального директора «Национальной медиа группы», и ее заместитель Алексей Янчишин, работавший там на должности заместителя генерального директора по стратегии и инвестициям. В портфеле фонда, помимо Yoloco, B2B-платформа Wowworks, B2C-сервис Qlean, платформа Best Doctor.

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Фото: Yoloco / Facebook