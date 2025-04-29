Юбилей Greenworks: 10 лет на российском рынке электроинструмента и садовой техники

Greenworks — один из мировых лидеров на рынке аккумуляторной садовой техники и электроинструмента. Продуктовый ряд состоит из четырех платформ: 24V и 40V (любительский сегмент), 60V (полупрофессиональный) и 82V (профессиональный). В рамках каждой платформы все инструменты могут работать от единого универсального аккумулятора.

За 10 лет оборот компании в России вырос до 9 млрд рублей. Также в 2024 году доля Greenworks на российском рынке в сегменте аккумуляторной садовой техники достигла 20%. Продукцию компании продают более чем в 1 тыс. розничных магазинов России. Всего у компании 300 фирменных сервисных центров и собственный склад в Подмосковье площадью более 12 тыс. кв. м. В компании ожидают, что в 2025 году оборот в России вырастет на 60%.

По собственным данным Greenworks, она лидирует в пяти ключевых товарных категориях аккумуляторной садовой техники, занимая 59% рынка газонокосилок, 15% — аккумуляторных цепных пил, 18% — триммеров, 23% — кусторезов и 40% — воздуходувок.

Одним из ключевых факторов успеха бренда является собственное вертикально интегрированное производство, которое обеспечивает полный контроль над каждым этапом создания продукции — от разработки комплектующих до финальной сборки. Это позволяет компании не только гарантировать высокое качество и надежность техники, но и обеспечивать технологическую независимость, так как 80% компонентов Greenworks производит самостоятельно.

Масштабы производства Greenworks впечатляют: ежедневно выпускается 20 тыс. аккумуляторных батарей, 30 тыс. бесщеточных двигателей и 100 тыс. электронных компонентов. В совокупности это позволяет компании выпускать 1,5 млн единиц продукции в месяц, обеспечивая потребителей инновационной и высокотехнологичной техникой по всему миру.

В 2023 году компания Greenworks запустила проект по благоустройству малых городов России. За 2023-2024 годы компания благоустроила восемь городов России. Летом 2024 года Greenworks стала официальным партнером московского ФК «Динамо».

Компания была основана в 2002 году. Через семь лет основатель Йин Чен создал собственный бренд Greenworks. Основным рынком сбыта стали США. В 2012 году компания запустила платформу 40V, а в 2015 году — профессиональную линейку Greenworks Commercial 82V. В 2025 году Greenworks начнет выпуск инновационных аккумуляторов Optimus Core на собственном производстве.

Фото: Greenworks



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ООО "ГРИНВОРКСТУЛС"

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