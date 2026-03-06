За четыре мартовских дня цветочный бизнес получает 7% годового оборота: в среднем в праздники тратят 5 тыс. ₽

Период подготовки к Международному женскому дню — с 7 по 10 марта — приносит цветочному бизнесу около 7% годового оборота. По данным аналитиков Точка Банка, только 7 марта число чеков увеличивается в четыре раза по сравнению с обычными днями. 10 марта сумма покупки и вовсе превышает средние значения в девять раз.

Продажи цветов начинают расти за несколько дней до 8 марта

Согласно данным исследования, в розничной торговле основной рост продаж цветов начинается за два дня до 8 марта. Уже 6 марта фиксируется увеличение числа покупок.

Пик продаж приходится на 7 марта — количество платежей в этот день примерно в четыре раза больше, чем в среднем в другие дни. 8 марта число платежей увеличивается в 3,7 раза.

Четыре мартовских дня формируют месячную долю оборота

По сумме чеков лидируют четыре дня — с 7 по 10 марта. В этот период оборот цветочного бизнеса достигает около 7% годового показателя.

Сильнее всего выделяется 10 марта: средний чек в этот день превышает обычный уровень в девять раз. В целом оборот цветочного бизнеса в марте на 67% превышает среднемесячный уровень.

Розничные магазины в основном работают с физлицами

В розничной торговле основными покупателями цветов остаются частные клиенты. На них приходится 93% платежей по количеству и 67% по сумме.

За последний год число организаций розничной торговли цветами увеличилось на 8%. Больше всего новых предприятий было зарегистрировано в декабре 2025 года — 735 компаний. В этом же месяце зафиксировано наибольшее число закрытий — 330 предприятий.

Оптовые закупки цветов чаще происходят ко Дню матери

В сегменте оптовой торговли цветами основными покупателями являются юридические лица. Доля платежей от физических лиц составляет 31% по количеству и только 4% по сумме.

При этом физлица чаще всего покупают цветы оптом ко Дню матери (29 ноября): число платежей в этот день почти в пять раз превышает средний уровень. На втором месте находится 8 марта — продажи выше среднего в 3,8 раза, на третьем — 7 марта, когда число платежей увеличивается в 3,7 раза.

Покупатели тратят на цветы около 5 тыс. ₽

Средние расходы на цветы в период вокруг 8 марта составляют около 5 тыс. рублей. В обычные дни средний чек на цветы равен примерно 3,8 тыс. рублей.

Помимо цветов к празднику покупают и другие подарки. Например, 7 марта траты на книги оказываются на 80% выше среднего уровня. Также сразу три мартовских дня входят в число лидеров по расходам на косметику и услуги салонов красоты.