Главной целью своих накоплений большинство россиян назвали «на черный день»

Большинство россиян могут позволить себе откладывать на сбережения лишь 5-10% от своего ежемесячного дохода, рассказали аналитики сервиса «Работа.ру». Только 33% жителей России стали откладывать деньги, хотя в прошлом году 64% говорили о том, что начнут копить.
Исследование о количестве и формате сбережений россиян провели аналитики сервиса «Работа.ру». Опрос охватил более 5 тысяч респондентов со всей России.
Подавляющее большинство россиян (55%) откладывают не более 10% от своего ежемесячного дохода. Около 13% респондентов оставили на накопления пятую часть дохода. Сохраняли в виде сбережений половину и более своего дохода всего 7% опрошенных.
От 3% до 13% участников исследования копили деньги на покупку одежды, бытовой техники, автомобиля. Еще 16% формировали накопления для того, чтобы сделать ремонт, примерно столько же – на образование для детей. Почти каждый третий россиянин копил на то, чтобы купить квартиру, а большинство в лице 35% респондентов отметили, что откладывают деньги на «черный день».
О том, что в этого году начали делать накопления с зарплаты, рассказали 33% участников опроса.
«По итогам исследования, проведенного в декабре 2020 года копить в 2021 году планировали 64% опрошенных, однако на момент опроса деньги откладывали только 28% респондентов», – рассказали в «Работа.ру».
В следующем году делать накопления планируют 78% опрошенных, отметили в сервисе.
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Фото на обложке: Natalia Anyukhina /
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