Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В России предложили законодательно закрепить понятие «креативные индустрии»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России предложили законодательно закрепить понятие «креативные индустрии» и причислить к ним компании с высокой долей нематериальных активов. Эксперты уверены, что это даст стимул к развитию творческой отрасли экономики.

В России предложили законодательно закрепить понятие «креативные индустрии»

С предложением внести соответствующие поправки в закон «о культуре» выступило Министерство культуры РФ и вынесло свой проект на общественное обсуждение.  

«Мы впервые характеризуем сферу креативных индустрий, закрепляем понятия, необходимые для развития этого института... Уже есть понимание, по каким направлениям креативные индустрии будут развиваться», – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Законопроект предполагает причисление к «креативной индустрии» компаний с высокой долей вложений в нематериальные активы, то есть в зарплату творческих специалистов. Еще один критерий – получение дохода от распоряжения интеллектуальной собственностью. «Это позволит не вдаваться в подробности конкретных видов экономической деятельности или название отраслей, будь то архитектура или гастрономия, не спорить о том, кто именно заслуживает льгот и преференций», – отметили в пресс-службе комитета Союза промышленников и предпринимателей РФ по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

«Поправки в законодательство дадут дополнительной стимул для развития всех креативных индустрий, наконец формализуя возможность для их представителей становиться субъектами экономической деятельности», – подчеркнула исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова.

По мнению экспертов, экономика творчества остро нуждается в заемных средствах, а законопроект как раз создаст предпосылки для развития рынка финансовых услуг.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «С большой вероятностью»: Набиуллина о новом повышении ключевой ставки
  2. 2 Сотрудники колл-центров уверены, что скоро их заменят роботы – исследование
  3. 3 Залог исключительных прав: зачем регистрировать, какие есть риски и как их минимизировать
  4. 4 «Тинькофф» купил акции Санкт-Петербургской биржи
  5. 5 Технологический бум в России: эксперты подвели итоги ПМЭФ-2021

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Санкт-Петербурге

14 июня 2021

ZENITON

15 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Калининграде

Все ВОЗМОЖНОСТИ