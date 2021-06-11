В России предложили законодательно закрепить понятие «креативные индустрии» и причислить к ним компании с высокой долей нематериальных активов. Эксперты уверены, что это даст стимул к развитию творческой отрасли экономики.

С предложением внести соответствующие поправки в закон «о культуре» выступило Министерство культуры РФ и вынесло свой проект на общественное обсуждение.

«Мы впервые характеризуем сферу креативных индустрий, закрепляем понятия, необходимые для развития этого института... Уже есть понимание, по каким направлениям креативные индустрии будут развиваться», – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Законопроект предполагает причисление к «креативной индустрии» компаний с высокой долей вложений в нематериальные активы, то есть в зарплату творческих специалистов. Еще один критерий – получение дохода от распоряжения интеллектуальной собственностью. «Это позволит не вдаваться в подробности конкретных видов экономической деятельности или название отраслей, будь то архитектура или гастрономия, не спорить о том, кто именно заслуживает льгот и преференций», – отметили в пресс-службе комитета Союза промышленников и предпринимателей РФ по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

«Поправки в законодательство дадут дополнительной стимул для развития всех креативных индустрий, наконец формализуя возможность для их представителей становиться субъектами экономической деятельности», – подчеркнула исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова.

По мнению экспертов, экономика творчества остро нуждается в заемных средствах, а законопроект как раз создаст предпосылки для развития рынка финансовых услуг.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Depositphotos.com