Заливщик, транзитник и обнальщик: ЦБ рассказал о типах посредников при выводе похищенных средств со счетов
Центральный банк России собрал аналитические материалы по теме дроппинга — обналичивания средств со счетов, куда попадают деньги обманутых мошенниками россиян. В документах ЦБ назван ключевые типы дропперов или дропов — людей, которые сознательно или несознательно участвуют в выведении наличных.
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«Основных три типа: заливщик, транзитник и обнальщик», — цитируют «РИА Новости» попавшие к ним материалы.
Дропы отличаются по функционалу: транзитник проводит операции онлайн — рассылает средства с основного счета на другие, более мелкие (по выданным куратором реквизитам), обнальщик снимает наличные с карты в банкоматах, а заливщик, в свою очередь, собирает наличные от обнальщиков или курьеров и заводит из через банкоматы на новые счета мошенников.
При этом в Центробанке отмечают, что есть такие типы дропов, которые даже не осознают своего участия в мошеннических схемах. Таких в документах называют «разводные»: то есть они действуют по чьей-то указке и не осознают, что нарушают закон. «Разводные – это те, кого вовлекают без их ведома», — уточняют в документах.
Еще один тип дропов — «неразводные». «Неразводные это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности».
В конце 2024 года ЦБ оценил стоимость дропперских карт, которые используются для нелегальных операций или транзакций в теневой экономике, в 30–40 тыс. рублей и отметил, что срок жизни такой карты стал не более дня.
Также в ноябре 2024 года «Сбер» заявил, что вернул россиянам более миллирада рублей со счетов дропов.
Фото на обложке: Unsplash
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