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Отнести токен в ломбард: Suros Capital начнет выдавать ссуды под залог NFT

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Лондонский ломбард Suros Capital первым в мире начнет выдавать ссуды от £20 тысяч до £2 млн под залог невзаимозаменяемых токенов, сообщили в издании Finbold.

Отнести токен в ломбард: Suros Capital начнет выдавать ссуды под залог NFT

Для этого компания создала криптокошелек Suros Capital Ethereum Wallet. Важное условие выдачи ссуды, добавили в Finbold – предмет залога должен был торговаться на аукционе.

Suros Capital – торговое название британской компании Hopkins & Jones Limited. Работает по принципу ломбарда – выдает ссуды под залог драгоценных камней, предметов искусства, алкогольных напитков и автомобилей.

NFT – невзаимозаменяемый токен, который не имеет аналогов и не может быть замещен или обменян.

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Фото на обложке: stLegat / Depositphotos.com

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