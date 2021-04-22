Отнести токен в ломбард: Suros Capital начнет выдавать ссуды под залог NFT

Лондонский ломбард Suros Capital первым в мире начнет выдавать ссуды от £20 тысяч до £2 млн под залог невзаимозаменяемых токенов, сообщили в издании Finbold.

Для этого компания создала криптокошелек Suros Capital Ethereum Wallet. Важное условие выдачи ссуды, добавили в Finbold – предмет залога должен был торговаться на аукционе.

Suros Capital – торговое название британской компании Hopkins & Jones Limited. Работает по принципу ломбарда – выдает ссуды под залог драгоценных камней, предметов искусства, алкогольных напитков и автомобилей.

NFT – невзаимозаменяемый токен, который не имеет аналогов и не может быть замещен или обменян.

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