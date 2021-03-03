Зарплата под 300 тысяч: названы высокооплачиваемые вакансии для москвичей

Портал «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил список высокооплачиваемых предложений работы в Москве. Результатами сервис поделился с RB.ru.

Ветеринарный врач вызывной службы — до 300 тысяч рублей в месяц.

В обязанности работника входит выезд на дом к клиенту для осмотра, диагностирования и лечения домашних животных, подбор лекарственных препаратов и проведение вакцинации. Соискатель должен иметь высшее ветеринарное образование и опыт работы от 1 года.

Монтажник стальных дверей — до 300 тысяч рублей в месяц.

От кандидата требуется как минимум трехлетний опыт работы, наличие профессионального инструмента, а также навык проведения сварочных работ и укладки пеноблоков. Позиция предполагает ненормированный рабочий график.

Дизайнер интерьера — до 250 тысяч рублей в месяц.

Помимо разработки дизайн-проектов, специалисту предстоит проведение обмерных работ и составление колористической карты. Требуется опыт работы от 3 лет, портфолио и владение программами DIALux EVO, 3dsMax+Corona, Revit.

Специалист по тендерам в сфере строительства — до 250 тысяч рублей в месяц.

Соискателю предстоит заниматься поиском и ведением тендеров по профилю компании, подготовкой аналитической статистики по участию в тендерах и контролем тендерного документооборота.

Веб-программист — до 250 тысяч рублей в месяц.

Специалисту необходимо участвовать в программировании приложений и определять архитектуру программного продукта. Для успешного трудоустройства кандидат должен иметь опыт разработки приложений c веб-протоколами и знать диалекты SQL.

Программист 1С — до 200 тысяч рублей в месяц.

Соискателю предстоит настройка и обновление конфигураций программ 1С, а также их интеграция с другими IT-системами организации.

Важным требованием к этой вакансии является техническое или математическое образование не ниже среднего специального и релевантный опыт работы от 5 лет.

Врач-дерматокосметолог — от 200 тысяч рублей в месяц.

Работа предполагает проведение процедур с инъекционными и аппаратными методиками, в том числе с применением методов anti-age терапии. Требуются высшее медицинское образование и опыт работы не менее 5 лет.

Зубной техник-керамист — до 200 тысяч рублей в месяц.

В обязанности сотрудника будет входить нанесение керамики на металл, цирконий и e-max.

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