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Зарплата под 300 тысяч: названы высокооплачиваемые вакансии для москвичей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Портал «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил список высокооплачиваемых предложений работы в Москве. Результатами сервис поделился с RB.ru.

Зарплата под 300 тысяч: названы высокооплачиваемые вакансии для москвичей

В обязанности работника входит выезд на дом к клиенту для осмотра, диагностирования и лечения домашних животных, подбор лекарственных препаратов и проведение вакцинации. Соискатель должен иметь высшее ветеринарное образование и опыт работы от 1 года.

От кандидата требуется как минимум трехлетний опыт работы, наличие профессионального инструмента, а также навык проведения сварочных работ и укладки пеноблоков. Позиция предполагает ненормированный рабочий график.

Помимо разработки дизайн-проектов, специалисту предстоит проведение обмерных работ и составление колористической карты. Требуется опыт работы от 3 лет, портфолио и владение программами DIALux EVO, 3dsMax+Corona, Revit.

Соискателю предстоит заниматься поиском и ведением тендеров по профилю компании, подготовкой аналитической статистики по участию в тендерах и контролем тендерного документооборота.

Как быть уверенным

за свой  бизнес?

Специалисту необходимо участвовать в программировании приложений и определять архитектуру программного продукта. Для успешного трудоустройства кандидат должен иметь опыт разработки приложений c веб-протоколами и знать диалекты SQL.

Соискателю предстоит настройка и обновление конфигураций программ 1С, а также их интеграция с другими IT-системами организации.

Важным требованием к этой вакансии является техническое или математическое образование не ниже среднего специального и релевантный опыт работы от 5 лет.

Работа предполагает проведение процедур с инъекционными и аппаратными методиками, в том числе с применением методов anti-age терапии. Требуются высшее медицинское образование и опыт работы не менее 5 лет.

В обязанности сотрудника будет входить нанесение керамики на металл, цирконий и e-max.

«Работа.ру» — сервис для поиска работы и подбора персонала. Входит в экосистему «Сбера». По собственным данным, на портале размещено более 18,6 млн резюме, зарегистрировано более 580 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий ежемесячно.

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