Зарплаты в агропроме растут быстрее других ниш экономики — в рыболовстве можно заработать свыше 160 000 ₽
Средняя зарплата в агросекторе выше, чем по всей экономике
Доходы в сельском хозяйстве продолжают расти опережающими темпами. По данным СберАналитики, за девять месяцев 2025 года зарплаты в агропроме увеличились на 14,3% при среднем росте по экономике 8,7%. Эксперты связывают положительную динамику с цифровизацией отрасли и растущим спросом на квалифицированные кадры.
Опережающий рост — за счёт внедрения ИИ
Рост зарплат в сельском хозяйстве отражает структурные изменения в отрасли. По данным СберАналитики, медианная зарплата в агропроме за 2025 год достигла 63,9 тыс. рублей. Аналитики сервиса отмечают: повышение связано не только с инфляционными факторами, но и с увеличением производительности труда за счёт внедрения ИИ.
По оценке специалистов, агропром становится всё более технологичной сферой, где растёт доля высокооплачиваемых позиций. Развитие «умного» сельского хозяйства, автоматизация процессов и спрос на специалистов нового профиля усиливают тенденцию к росту доходов в отрасли.
В лидерах — регионы Крайнего Севера и Дальний Восток
Лидерами по уровню оплаты труда стали Камчатский край и Мурманская область. Там средний размер зарплаты составил 195,1 и 168,9 тысяч рублей в месяц соответственно. Следом за ними в рейтинге расположились Приморский край (160,5 тыс. рублей); Москва (157,4 тыс.) и Сахалинская область (138,5 тыс.). Эксперты связывают высокие показатели с более дорогой стоимостью жизни и надбавками за работу в сложных климатических условиях.
Самый быстрый рост зарплат наблюдался в Забайкальском крае (+29,1%), Удмуртии (+26,6%), Свердловской области (+23,1%), Татарстане (+21,2%) и Омской области (+21%). В целом по стране рост в агропроме значительно превышает динамику доходов других отраслей.
Молодёжь зарабатывает больше всех
Максимальные доходы отмечены у специалистов в категории 25–34 года — в среднем 90,6 тыс. рублей (+10,9% за год). На втором месте сотрудники 35–44 лет с доходом 88 тыс. рублей (+10,6%). Меньше всех получают представители старших возрастных групп: 55–64 года — 72,9 тыс. рублей (+8,4%), а у работников старше 65 лет — 68,4 тыс. рублей (+2,1%).
Средняя зарплата в младшей группе (18–24 года) достигла 80,4 тыс. рублей — рост составил 11,5%. При этом специалисты отмечают, что спрос на молодых сотрудников в агросекторе растёт, особенно на фоне внедрения цифровых решений и современных технологий. Именно молодёжь лучше справляется с новыми вызовами.
Самая высокая зарплата — в рыболовстве
Уровень оплаты труда в агропроме во многом определяется специализацией. Самые большие зарплаты получают сотрудники, занятые в рыболовстве и рыбоводстве — в среднем 163,1 тыс. рублей в месяц. Это на 5,2% выше, чем было в 2024 году. На фоне этого вознаграждение в лесозаготовках и лесоводстве выросло скромнее — порядка 77 тыс. рублей при годовом росте на 6,9%.
В ключевых направлениях отрасли — растениеводстве и животноводстве — средний доход работников достиг 76,3 тыс. рублей. За год он вырос на 10,5% — это вновь подтверждает постепенное укрепление позиций базовых сегментов агропромышленного комплекса.
Фото: Andy Sacks / Getty Images
- 1 Только 18% россиян копят на финансовую подушку безопасности — каждый пятый предпочитает жить «здесь и сейчас» Финансовая подушка безопасности в 2025-м есть у 32% россиян 04 ноября 2025, 09:00
- 2 Российский инвестор заметно изменился в 2025-м: вместо молодых айтишников — топ-менеджеры с высоким доходом Инвестиции в 2025 году: кто и как вкладывает деньги в Росси 03 ноября 2025, 09:00
- 3 Самые дорогие билеты на ноябрьские праздники в 2025-м: 620 тыс. ₽ — за рубеж, 145 тыс. ₽ — по России Куда дешевле всего съездить на ноябрьские праздники в 2025-м 02 ноября 2025, 09:00
- 4 Две трети россиян готовы не ходить в отпуск и получать за это деньги — их планируют копить или инвестировать Компенсация за неиспользованный отпуск — 66% в России «за» 01 ноября 2025, 16:45