Средняя зарплата в агросекторе выше, чем по всей экономике

Доходы в сельском хозяйстве продолжают расти опережающими темпами. По данным СберАналитики, за девять месяцев 2025 года зарплаты в агропроме увеличились на 14,3% при среднем росте по экономике 8,7%. Эксперты связывают положительную динамику с цифровизацией отрасли и растущим спросом на квалифицированные кадры.

Опережающий рост — за счёт внедрения ИИ

Рост зарплат в сельском хозяйстве отражает структурные изменения в отрасли. По данным СберАналитики, медианная зарплата в агропроме за 2025 год достигла 63,9 тыс. рублей. Аналитики сервиса отмечают: повышение связано не только с инфляционными факторами, но и с увеличением производительности труда за счёт внедрения ИИ.

По оценке специалистов, агропром становится всё более технологичной сферой, где растёт доля высокооплачиваемых позиций. Развитие «умного» сельского хозяйства, автоматизация процессов и спрос на специалистов нового профиля усиливают тенденцию к росту доходов в отрасли.

В лидерах — регионы Крайнего Севера и Дальний Восток

Лидерами по уровню оплаты труда стали Камчатский край и Мурманская область. Там средний размер зарплаты составил 195,1 и 168,9 тысяч рублей в месяц соответственно. Следом за ними в рейтинге расположились Приморский край (160,5 тыс. рублей); Москва (157,4 тыс.) и Сахалинская область (138,5 тыс.). Эксперты связывают высокие показатели с более дорогой стоимостью жизни и надбавками за работу в сложных климатических условиях.

Самый быстрый рост зарплат наблюдался в Забайкальском крае (+29,1%), Удмуртии (+26,6%), Свердловской области (+23,1%), Татарстане (+21,2%) и Омской области (+21%). В целом по стране рост в агропроме значительно превышает динамику доходов других отраслей.

Молодёжь зарабатывает больше всех

Максимальные доходы отмечены у специалистов в категории 25–34 года — в среднем 90,6 тыс. рублей (+10,9% за год). На втором месте сотрудники 35–44 лет с доходом 88 тыс. рублей (+10,6%). Меньше всех получают представители старших возрастных групп: 55–64 года — 72,9 тыс. рублей (+8,4%), а у работников старше 65 лет — 68,4 тыс. рублей (+2,1%).

Средняя зарплата в младшей группе (18–24 года) достигла 80,4 тыс. рублей — рост составил 11,5%. При этом специалисты отмечают, что спрос на молодых сотрудников в агросекторе растёт, особенно на фоне внедрения цифровых решений и современных технологий. Именно молодёжь лучше справляется с новыми вызовами.

Самая высокая зарплата — в рыболовстве

Уровень оплаты труда в агропроме во многом определяется специализацией. Самые большие зарплаты получают сотрудники, занятые в рыболовстве и рыбоводстве — в среднем 163,1 тыс. рублей в месяц. Это на 5,2% выше, чем было в 2024 году. На фоне этого вознаграждение в лесозаготовках и лесоводстве выросло скромнее — порядка 77 тыс. рублей при годовом росте на 6,9%.

В ключевых направлениях отрасли — растениеводстве и животноводстве — средний доход работников достиг 76,3 тыс. рублей. За год он вырос на 10,5% — это вновь подтверждает постепенное укрепление позиций базовых сегментов агропромышленного комплекса.



