Женщинам, желающим научиться программированию, дадут гранты

Организация покроет все затраты обучения в школе высоких технологий Qwant.

Для участия в конкурсе нужно заполнить регистрационную форму заявки, написать эссе на английском языке до 200 слов на тему «Почему я хочу учиться в Qwant и какой вклад я могу внести в развитие программы», а также пройти бесплатный четырехнедельный онлайн-буткемп по основам программирования.

Прием заявок продлится до 30 июня 2021 года. Длительность обучения составляет девять месяцев. Участницы, которые получат гранты на обучение, должны запланировать в своем графике не менее 20-40 часов в неделю.

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