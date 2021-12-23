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Продолжается прием заявок на конкурс «Золотой сайт 2021»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

До 31 декабря идет прием работ на XXIV Всероссийский объединенный конкурс «Золотой сайт / Золотое приложение 2021». В этом году конкурс проводится в 69 номинациях.

Продолжается прием заявок на конкурс «Золотой сайт 2021»

«Золотой сайт» и «Золотое приложение» — одна из крупнейших премий на российском рынке разработки и интернет-проектов. 

Среди основных номинаций конкурса «Золотой сайт 2021»:

  • Лучший дизайн компании, сервиса
  • Лучший дизайн интернет-магазина / магазина 
  • Лучший usability / UX
  • Лучший персональный сайт 
  • Лучший одностраничный сайт/лендинг
  • Лучший сайт некоммерческой или благотворительной организации
  • Лучший сайт для бизнеса (b2b)
  • Лучший сайт для потребителей (b2c)
  • Сайт поддержки бизнеса и инвестиций

Основные номинация конкурса «Золотое приложение 2021»:

  • Лучший дизайн приложения 
  • Лучший usability/UX приложения
  • Лучшее приложение для бизнеса (b2b) 
  • Лучшее приложение для потребителя (b2c)

«Каждый год мы видим, как индустрия делает очередной скачок. Сайты и приложения становятся удобными и понятными для пользователей. Наш конкурс — это отличная возможность сделать срез рынка и посоревноваться с лидерами, увидеть основные тренды в дизайне и познакомиться с новыми работами студий и компаний. Борьба, как и всегда, будет ожесточенной!», — отметила программный директор РАЭК, координатор конкурса «Золотой сайт / Золотое приложение» Вера Бородкина.

Организаторы — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и группа проектов Ruward под руководством Михаила Вахтерова, основателя и идеолога конкурса. Подать заявку можно на сайте

Фото на обложке: Dmitry Strizhakov / Shutterstock

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