Продолжается прием заявок на конкурс «Золотой сайт 2021»

До 31 декабря идет прием работ на XXIV Всероссийский объединенный конкурс «Золотой сайт / Золотое приложение 2021». В этом году конкурс проводится в 69 номинациях.

«Золотой сайт» и «Золотое приложение» — одна из крупнейших премий на российском рынке разработки и интернет-проектов.

Среди основных номинаций конкурса «Золотой сайт 2021»:

Лучший дизайн компании, сервиса

Лучший дизайн интернет-магазина / магазина

Лучший usability / UX

Лучший персональный сайт

Лучший одностраничный сайт/лендинг

Лучший сайт некоммерческой или благотворительной организации

Лучший сайт для бизнеса (b2b)

Лучший сайт для потребителей (b2c)

Сайт поддержки бизнеса и инвестиций

Основные номинация конкурса «Золотое приложение 2021»:

Лучший дизайн приложения

Лучший usability/UX приложения

Лучшее приложение для бизнеса (b2b)

Лучшее приложение для потребителя (b2c)

«Каждый год мы видим, как индустрия делает очередной скачок. Сайты и приложения становятся удобными и понятными для пользователей. Наш конкурс — это отличная возможность сделать срез рынка и посоревноваться с лидерами, увидеть основные тренды в дизайне и познакомиться с новыми работами студий и компаний. Борьба, как и всегда, будет ожесточенной!», — отметила программный директор РАЭК, координатор конкурса «Золотой сайт / Золотое приложение» Вера Бородкина.

Организаторы — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и группа проектов Ruward под руководством Михаила Вахтерова, основателя и идеолога конкурса. Подать заявку можно на сайте.