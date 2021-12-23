Продолжается прием заявок на конкурс «Золотой сайт 2021»

До 31 декабря идет прием работ на XXIV Всероссийский объединенный конкурс «Золотой сайт / Золотое приложение 2021». В этом году конкурс проводится в 69 номинациях.
«Золотой сайт» и «Золотое приложение» — одна из крупнейших премий на российском рынке разработки и интернет-проектов.
Среди основных номинаций конкурса «Золотой сайт 2021»:
- Лучший дизайн компании, сервиса
- Лучший дизайн интернет-магазина / магазина
- Лучший usability / UX
- Лучший персональный сайт
- Лучший одностраничный сайт/лендинг
- Лучший сайт некоммерческой или благотворительной организации
- Лучший сайт для бизнеса (b2b)
- Лучший сайт для потребителей (b2c)
- Сайт поддержки бизнеса и инвестиций
Основные номинация конкурса «Золотое приложение 2021»:
- Лучший дизайн приложения
- Лучший usability/UX приложения
- Лучшее приложение для бизнеса (b2b)
- Лучшее приложение для потребителя (b2c)
«Каждый год мы видим, как индустрия делает очередной скачок. Сайты и приложения становятся удобными и понятными для пользователей. Наш конкурс — это отличная возможность сделать срез рынка и посоревноваться с лидерами, увидеть основные тренды в дизайне и познакомиться с новыми работами студий и компаний. Борьба, как и всегда, будет ожесточенной!», — отметила программный директор РАЭК, координатор конкурса «Золотой сайт / Золотое приложение» Вера Бородкина.
Организаторы — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и группа проектов Ruward под руководством Михаила Вахтерова, основателя и идеолога конкурса. Подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Dmitry Strizhakov /
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